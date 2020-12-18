新华网评美团大数据杀熟：不顾吃相，要改

IT之家 12 月 18 日消息 美团再一次站上了舆论风口，近日自媒体漂移神父爆料称，自己遭遇了美团会员 “杀熟”行为。随后，美团致歉，但似乎无法说服投资者，今日美团股价大跌 3%，逾 400 亿市值蒸发。

对此，新华网发布评论文章称，“会员配送更贵”引发热议，知名外卖平台被质疑大数据杀熟。美团回应，“与会员身份无关”，定位缓存偏差所致。但从众多网友的反应看，此番回应似乎并没产生足够说服力，甚至有网友直言：“吃饭的软件，吃相太难看！”

文章称，互联网带来了诸多便利，用户也得到了很多实惠，但 “大数据杀熟”已在多个网络平台多次引发争议。在线旅游、网约车、网购…… 这些网络平台用大数据分析消费者购买能力，大刀霍霍 “砍”向 “熟客”。但君子爱财，需取之有道。透支消费者信任无异于杀鸡取卵，漠视消费者权益就等于自毁前程。互联网不能变成收割商家、用户的 “天罗地网”。互联网时代，海量数据和数字技术赋予了企业更敏锐的洞察力，别只盯着那一两块钱，那不是 “韭菜”，那是日子，是民生。不管是技术疏漏还是大数据瑕疵，该改的要改。诚信无价，群众利益无小事。想长远点，你们的征途应是星辰大海。

IT之家了解到，美团外卖在回应中称，配送费差异与会员身份无关，由于软件存在定位缓存，错误地使用了用户上一次的历史定位，与用户实际位置产生了偏差，导致了配送费预估不准。在实际下单时，会按照真实配送地址计算，不受影响。