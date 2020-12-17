消息人士：后轮驱动长续航版特斯拉 Model Y 将在明年 1 月份推出

12 月 17 日消息，据国外媒体报道，特斯拉去年 3 月份推出的跨界运动型多用途电动汽车 Model Y，在今年一季度已开始向北美消费者交付，上海超级工厂和柏林超级工厂，正在按计划推进 Model Y 的量产事宜，计划在明年开始交付。

特斯拉目前接受预订的 Model Y，有两款，分别是双电机全轮驱动长续航版和双电机全轮驱动 Performance 高性能版，前者在国内的预估起售价为 48.8 万元，后者为 53.5 万元。

但在去年 3 月份推出 Model Y 时，特斯拉宣布的是有 4 款，除了目前接受预订的这两款，还有后轮驱动标准标准续航版和后轮驱动长续航版，后轮驱动长续航版此前也曾接受预订。

虽然目前在特斯拉的官网上无法预订后轮驱动版的 Model Y，但从外媒的报道来看，特斯拉在准备推出后轮驱动版的 Model Y。

特斯拉在准备推出后轮驱动版 Model Y，是由一名特斯拉电动汽车拥有者，同时也是特斯拉股东的人士在社交媒体上透露的，根据特斯拉方面的一名代表的消息，这名人士在社交媒体上表示，后轮驱动版长续航版 Model Y，将在 2021 年 1 月推出。

在去年 3 月份推出时，特斯拉是表示后轮驱动长续航版 Model Y 的续航里程为 300 英里（约 482 公里）, 最高时速可达 130 英里（约 209 公里），从 0 加速到 60 英里（约 96.6 公里）所需的时间为 5.5 秒，这一版本当时公布的起售价为 4.7 万美元，但随后上调了 1000 美元，由于目前在特斯拉官网上无法预订，因而还无法知晓现在的售价。