首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 智能汽车>新能源汽车

消息人士：后轮驱动长续航版特斯拉 Model Y 将在明年 1 月份推出

2020/12/17 16:59:37 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：远洋
评论：

12 月 17 日消息，据国外媒体报道，特斯拉去年 3 月份推出的跨界运动型多用途电动汽车 Model Y，在今年一季度已开始向北美消费者交付，上海超级工厂和柏林超级工厂，正在按计划推进 Model Y 的量产事宜，计划在明年开始交付。

特斯拉目前接受预订的 Model Y，有两款，分别是双电机全轮驱动长续航版和双电机全轮驱动 Performance 高性能版，前者在国内的预估起售价为 48.8 万元，后者为 53.5 万元。

但在去年 3 月份推出 Model Y 时，特斯拉宣布的是有 4 款，除了目前接受预订的这两款，还有后轮驱动标准标准续航版和后轮驱动长续航版，后轮驱动长续航版此前也曾接受预订。

虽然目前在特斯拉的官网上无法预订后轮驱动版的 Model Y，但从外媒的报道来看，特斯拉在准备推出后轮驱动版的 Model Y。

特斯拉在准备推出后轮驱动版 Model Y，是由一名特斯拉电动汽车拥有者，同时也是特斯拉股东的人士在社交媒体上透露的，根据特斯拉方面的一名代表的消息，这名人士在社交媒体上表示，后轮驱动版长续航版 Model Y，将在 2021 年 1 月推出。

在去年 3 月份推出时，特斯拉是表示后轮驱动长续航版 Model Y 的续航里程为 300 英里（约 482 公里）, 最高时速可达 130 英里（约 209 公里），从 0 加速到 60 英里（约 96.6 公里）所需的时间为 5.5 秒，这一版本当时公布的起售价为 4.7 万美元，但随后上调了 1000 美元，由于目前在特斯拉官网上无法预订，因而还无法知晓现在的售价。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉Model Y

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用