特斯拉市值超越 9 大车企总和，但专家称其高估值无法持续

据报道，进入 2020 年以后，特斯拉的市值增加了 5000 多亿美元，尽管在汽车销量方面，特斯拉完全无法与 9 大传统车企相提并论，然而出人意料的是，这家美国电动汽车公司的市值，却已经相当于这些传统车企的总和。这些传统汽车制造商包括大众、丰田、日产、现代、通用、福特、本田、菲亚特克莱斯勒和标致。

总体来看，今年特斯拉的全球销量预计将超过 50 万辆，仅占全球汽车总销量的不到 1%。而相比之下，Cox Automotive 预计，2020 年，仅美国市场上的汽车总销量将至少达到 1430 万辆，低于过往 5 年的平均每年 1700 万辆以上的水平。

沃伦资本公司的分析显示，目前新能源汽车在中国乘用车总销量中占比大约 6%，2020 年的前 11 个月中，中国乘用车总销量为 1750 万辆，其中新能源汽车销量约为 96.3 万辆。1 月至 11 月底期间，特斯拉在中国新能源汽车市场上获得了 12% 的市场份额，仅次于本土汽车制造商比亚迪和上汽集团。沃伦资本公司是一个专注于中国企业和在华跨国公司的股票研究机构，该公司创始人兼 CEO 李俊恒（音）解释称，在中国市场上，买家对汽车的价格非常敏感。因此，对于特斯拉这个高科技、高价格汽车品牌来说，他们在中国市场上所取得的成就，可以说非常成功。

而且特斯拉还是一只低浮动股票，也就是说其价格有可能进一步上涨。FactSet 的数据显示，该公司内部人士所拥有的特斯拉股份，刚刚超过 20%。其中，马斯克个人截至今年 9 月份，拥有公司 18% 的股份。

截至 2020 年 9 月 30 日，机构股东持有特斯拉大约 42% 的股份，该公司的前三大机构股东分别为 Capital Research & Management Co。、The Vanguard Group 和 Baillie Gifford。这三大机构股东都在今年第三季度减持了特斯拉股份。

不仅在 2020 年中特斯拉的股价迎来了火箭升空般的增长，而且华尔街许多人分析师认为，进入 2021 年后，特斯拉股价依然有进一步上升的空间。例如，CFRA Research 分析师加雷特 · 尼尔森（Garrett Nelson）最近就将特斯拉 12 个月的目标价上调了 100 美元，至 750 美元，并再次给出了 “强烈建议买入”的评级。在此之前，特斯拉刚刚披露了按照市价最多增资 50 亿美元的计划。

然而，其他一些分析师则针对特斯拉股票发出了警告，他们认为特斯拉的市值大涨，更多地来自公司的技术目标和前瞻性陈述，而并非基于其电动汽车的利润和需求、车辆的服务和软件，以及其太阳能和储能产品。

上周三，J.P.Morgan 分析师莱恩 · 布林克曼（Ryan Brinkman）在发给投资人的一份报告中写道：“我们不建议投资人在其投资组合中，将特斯拉股票与标普指数同等对待，因为在我们看来，几乎所有的常规指标都表明，特斯拉股价不仅是被高估，而且是被大幅高估。”

上周五，Jeffries 分析师菲利普 · 胡奇奥斯（Philippe Houchois）将特斯拉的股票评级从 “买入”下调为 “持有”，但是奇怪的是，他又将其目标价格上调到了 650 美元，称特斯拉拥有 “持久的竞争优势”，但是 “考虑到行业结构和政治因素，我们不认为特斯拉能够在汽车行业获得主导地位”。

FactSet 的数据显示，特斯拉当前的企业价值，约为该公司未计利息、税项、折旧及摊销前利润（即 EBITDA）的 180 倍。公司五年平均倍数为 151.8，范围在 23.2 至 420 之间。

相比之下，丰田当前的倍数为 12.5，五年平均倍数为 8.1。今年 7 月，特斯拉市值超越丰田，成为了全球市值最高的汽车制造商。而美国最大汽车制造商通用汽车当前的倍数为 8.7。即使是苹果和谷歌等著名科技企业，它们的倍数也明显低于特斯拉，苹果和谷歌的倍数分别为 26.7 和 23.4。

特斯拉的支持者认为，该公司已经颠覆了传统汽车行业，证明纯电动汽车可以超越传统内燃机汽车，并且迫使通用汽车等竞争对手也不得不进入这一领域，纷纷开发自己的电动汽车。支持者表示，随着特斯拉在全球范围内的不断扩张，公司的销量和盈利将迎来持续增长。随着特斯拉发布新的产品，例如正式版的 FSD 软件、自己的汽车保险业务、Cybertruck 和下一代 Roadster 等新车型，该公司将销售更多的汽车和服务，在保留现有客户的同时，获得更多新客户。

特斯拉的股东们依然坚信马斯克的愿景，相信他和特斯拉公司最终能够兑现承诺。就算原型车变成真正的产品所需的时间比预期中长一些，他们也不介意，这些产品包括 Solarglass 太阳能屋顶，当然也包括最受外界期待的带有自动驾驶功能的电动汽车。

只要特斯拉还能提出具有创新性的创意，他们就不会缺少粉丝，也不会缺少资本。即使是在这个疫情肆虐之年，特斯拉依然有能力开拓新市场，筹集数十亿资金建设新工厂，并且努力实现其自主生产电池的梦想。

此前连续 5 个季度中，该公司都实现了盈利。而且与此同时，他们近期还在上海建设了新工厂并开始生产，而且还正着手在美国德州和德国柏林建设新工厂。

上周四，摩根士丹利分析师亚当 · 乔纳斯（Adam Jonas）曾呼吁特斯了投资人 “与软件 / 技术领域的同事进行接触，以了解其不断变化的商业模式”。他表示，在特斯拉 540 美元的目标股价中，其服务占据了其中的 164 美元。

而唱衰特斯拉的人则认为，该公司被归类为科技企业，而不是汽车制造商，这一点是不公平的，而且其市值也与现实有所脱节，股价被严重高估，这些人认为，特斯拉的股价将慢慢恢复至正常水平。

一直以来，特斯拉车辆都存在质量和可靠性问题，而马斯克并未为此承担起责任，而且华尔街也忽视、或是没有追究马斯克的责任。 2020 年，该公司分别在美国和中国因车辆质量问题发起了车辆召回。上个月，特斯拉在美国召回了大约 9500 辆 Model X 和 Model Y。10 月，特斯拉在中国召回 2013 年到 2017 年之间进口的 Model S 和 Model X 电动汽车，召回原因是车辆的悬架存在缺陷。这些问题都导致了特斯拉声誉受损。

特斯拉迄今从未对外披露其最新车型 Model Y 的销售数据，因此外界无法判断该车型是否取得了成功，或是取得了多大的成功，更不清楚 Model Y 是否正在吞噬 Model 3 的销量，是否导致该公司的两款车出现 “内斗”。此前特斯拉还曾多次承诺，其 FSD 自动驾驶系统已经接近完成，但是随后马斯克又称，FSD 团队今年对该软件进行了大规模重写。

Douglas C Lane and Associates 的管理合伙人兼投资组合经理萨拉特 · 塞蒂（Sarat Sethi）表示，虽然他本人不会做空特斯拉，但是他认为，特斯拉股价将在未来 12 个月内下跌，而且在未来三年内，他也不想持有特斯拉股票。

他表示：“他们必须要把一切都做得非常完美。他们必须要成为一家软件企业，要想配得上当前的市值，他们需要成为一家无所不能的企业。”

J.P.Morgan 的数据显示，自 2018 年 12 月以来，尽管分析师同时下调了针对特斯拉 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年每股收益的预期，但是分析师平均将该股 12 个月的目标价格提高了约 450%。

持有现金不足

如果真的是 “有钱就可以为所欲为”，那么特斯拉还需要努力。与大型车企和科技企业相比，特斯拉手里的现金远远不够多，也是因为这个原因，今年该公司今年曾先后 3 次寻求资本市场的帮助，包括他们在上周二宣布的股票出售计划。在未来的发展过程中，特斯拉很可能将会继续这样，从而获得现金。

汽车行业是一个极度烧钱的行业，几乎每一项工作都需要花费大量现金，例如扩大车辆生产规模、推出新的车型，以及进入新的细分市场（例如特斯拉计划推出 Semi 进军重型商用卡车市场）等。

截至第三季度末，特斯拉持有的总资产为 457 亿美元，其中包括 145 亿美元的现金和现金等价物。而相比之下，通用汽车的总资产高达 2397 亿美元，其中包括 269 亿美元的现金和现金等价物。苹果公司的总资产为 3173 亿美元，其中包括超过 1918 亿美元的现金和有价证券。

特斯拉支持者认为，该公司应该在美国和全球范围内进行大规模扩张，从而增加公司的业务。其中包括在中国加紧车辆生产，中国是全球最大的电动汽车市场，也是特斯拉增长最重要的驱动力。此外，分析师认为特斯拉也应该在德克萨斯州和德国建设新的汽车生产工厂。在当地法规的驱动下，中国和欧洲的电动汽车普及速度将会超过美国，因此在中国和欧洲拥有工厂，对于特斯拉来说非常重要。此外，特斯拉之所以在德克萨斯州建设工厂，是为了在这里生产电动皮卡，而这也是特斯拉尚未开拓的细分市场。

在 2020 年公司股价大幅提升之际，挖掘资本市场是一项明智之举，特斯拉需要获得更多的现金，在可预见的未来中持续发展。

周二，Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）在一份报告中表示，特斯拉此次融资是一个 “明显的积极因素，进一步巩固了特斯拉的股价提升”。

艾维斯在这份报告中写道：“当前马斯克正在筹集足够的资金，让资产负债表和资本结构进一步稳固其不断增长的现金状况，并慢慢摆脱债务。现在，马斯克的实力明显增强，并带领公司实现了盈利，特斯拉的主要工厂建设即将开始（奥斯汀和柏林工厂），这让此前挥之不去的唱衰特斯拉的观点暂时哑火。”

但是唱衰特斯拉的认为，该公司从来没有证明他们可以持续盈利，并且需要继续利用金融市场来偿还债务以及进行全球扩张。

Dun & Bradstreet 的数据显示，截止到 9 月底，在财务压力和商业信用评级得分方面，特斯拉是得分最低的企业之一。这意味着，在大多数时间里，该公司没有向供应商付款，或是没有按时付款。

今年 10 月，特斯拉对投资人表示，该公司计划在 2021 年和 2022 年将支出提升到 25 亿美元，尤其是在新工厂建设和现有工厂扩建方面，包括其电池芯生产业务。但是，这些支出中，很大一部分可能要用于支付旧债务，可能还要支付该公司发展过程中所堆积的召回、诉讼与和解费用。

对冲基金经理迈克尔 · 布雷（Michael Burry）上周在一条推文中敦促马斯克在其 “荒谬”的股价水平上发行更多股票，当前这条推文已经被删除。此前布雷表示自己是特斯拉空头。

车辆交付

2020 年中，特斯拉的车辆交付量也迎来了提升，但是该公司在美国和全球汽车总销量中的占比，依然不足 1%。

在特斯拉 2020 年股东大会和电池日活动上，马斯克透露该公司今年的汽车交付量将比去年提升 30% 至 40%，这意味着其 2020 年的总交付量将在 47.75 万至 51.45 万辆之间。而相比之下，截至今年第三季度，通用汽车的批发出货量为 240 万辆，其中北美地区为 190 万辆。

在交付量方面，马斯克有着一个雄伟的计划，要在未来十年中，将特斯拉销量从 2020 年的 50 万辆左右提升到每年 2000 万辆。

支持者表示，在美国电动汽车销量方面，特斯拉占据着四分之三的市场份额，因此在不断增长的电动汽车市场上，与通用等传统汽车制造商相比，特斯拉掌握着先发优势。该公司还在全美范围内运营着自己的电动汽车充电基础设施，这也是该公司的另一个竞争优势。

该公司通过此前的营销、活动，以及大量使用社交媒体等方式，为自己吸引了大量狂热粉丝，这些特斯拉粉丝充分信任马斯克，也愿意购买特斯拉的电动汽车。

而且整车 OTA 升级方面，特斯拉也算是开山鼻祖，这种升级方式让车主觉得，随着时间的推移，自己的汽车将会变得越来越好，因为 OTA 升级将让车辆获得最新的功能，而不会像传统汽车那样，越开越落后。此外，在支持者眼中，特斯拉的技术也领先于其他厂商，其中既包括通用、丰田和大众等传统厂商，也包括蔚来等造车新势力企业。

上周，高盛分析师马克 · 德莱尼（Mark Delaney）在一份投资人说明中表示，如果特斯拉能够保持在电动汽车市场中保持 20% 的高份额，那么到 2040 年时，其年销量有望达到 1500 万辆。

然而在唱衰者看来，在总体汽车行业中，特斯拉的销量和交付量都只占一小部分。随着越来越多的汽车制造商进入电动汽车市场，特斯拉的市场份额将会不可避免地被稀释，未来特斯拉将重新变成小众品牌。一些企业当前已经对特斯拉的主导地位发起了挑战，尤其是在欧洲市场上，大众刚刚推出的 ID.3 就受到了欧洲消费者的欢迎。

此外，特斯拉还正在进入一些对价格更加敏感的市场，这些市场上的消费者更为挑剔，不会容忍特斯拉的质量和稳定性缺陷。虽然特斯拉基本已经主导了美国高端电动汽车市场，然而其地位也将迎来挑战，越来越多的初创企业和传统车企都在美国市场发布自己的电动汽车，无论是在品质还是在价格上，这些新车型都与特斯拉的车辆形成了竞争。例如，通用汽车此前宣布，计划在 2025 年之前投资 270 亿美元，大力发展电动汽车和自动驾驶汽车。通用表示，将在全球范围内发布 30 款新的电动汽车，其中就包括将于明年上市的电动版 GMC 悍马，该车将在市场上与特斯拉 Cybertruk“正面刚”。除了 GMC 品牌之外，通用旗下的凯迪拉克、别克和雪佛兰等多个品牌都将推出自己的电动汽车，与特斯拉争夺市场。

当前，特斯拉有 4 款车型在售，然而大名鼎鼎的《消费者报告》却只推荐了其中的一款。在 JD Power 于 2020 年 6 月发布的年度质量研究中，在其评估的全部 32 个主要汽车品牌中，特斯拉排名最低。IHS Markit 预计，2024 年全球汽车总销量大约为 9230 万辆，其中电动汽车占比将仅占 10.2%。

本周一，特斯拉股价下降 4%，收于 636.30 美元每股。