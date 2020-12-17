韩国特斯拉 Model X 失控撞墙前，美国曾发生 Model S 自燃事故

12 月 17 日消息，据国外媒体报道，上周韩国一辆特斯拉 Model X 在首尔一栋公寓的停车场撞墙，导致一人死亡两人受伤，司机称车辆在撞墙前就已经失控，目前警方还在对事故原因进行调查。

而从外媒最新的报道来看，在韩国 Model X 撞墙致死事故发生之前，特斯拉旗下的另一款电动汽车 Model S，在美国还发生了一起行驶途中的自燃事故。

▲ 特斯拉 Model S 电动汽车

特斯拉 Model S 在美国发生起火事故，是由车主在社交媒体上透露的，起火事故发生在上个月，涉事是一辆 2015 年产 Model S，车主已多次在社交媒体上发布有关这一事故的消息。

一位名为 Subia Ahmad 的用户在社交媒体上表示，上月 24 日，他的丈夫驾驶他们的 Model S 外出，在行驶途中突然听到车内传来撞击声，她的丈夫下车查看，但车辆很快就起火，当地的消防员很快赶到，尽力在车辆完全烧毁前将火扑灭。

从 Subia Ahmad 在社交媒体上公布的消息来看，起火部位是在车辆的右侧，受损的部分也是在车辆的右侧，庆幸的是当时车上没有其他人，只有她的丈夫，没有人员受伤，不过他差点带上了他们的孩子。

虽然事故发生已超过 20 多天，但起火的原因还未确定，Subia Ahmad 不相信这是真的，她希望能得到一个解释，他们认为是电池发生了爆炸，导致车辆起火。