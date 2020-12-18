特斯拉上海工厂开始生产 Model Y：最早明年 1 月交付

特斯拉上海工厂的最新航拍图显示，该厂已经开始正式生产国产 Model Y。图片显示，大约 40 辆 Model Y 停放在停车场中，每辆车都覆盖着保护套。

这些车辆似乎已经准备好向客户交付，它们比近几个月来在各地发现的其他 Model Y 更精致。随着 Model Y 进入实际生产阶段，特斯拉似乎准备在 2021 年 1 月份开始大规模交付这款全电动跨界车。

这应该有助于特斯拉上海工厂实现明年的生产目标，即生产 55 万辆电动汽车，其中包括约 25 万辆 Model Y。Model Y 预计将成为特斯拉最畅销的车型，甚至超过继续主导着中国和世界各地电动汽车市场的 Model 3。

另有消息称，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk) 正准备在新年之后前往中国，他此行可能是为了监督 Model Y 的生产和交付事宜。

马斯克是特斯拉生产设施的常客，上海工厂也不例外。虽然由于疫情带来的旅行限制，他在 2020 年的大部分时间里都被限制在美国，但他仍然去过几次欧洲，视察柏林工厂的建设进度。

然而，中国市场似乎是特斯拉拼图中的更大板块，可能会帮助其巩固在这个不断增长的市场的主导地位。马斯克曾在 2019 年表示：“我真的认为中国才是未来。”