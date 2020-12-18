快手：小剧场收录短剧超 20000 部，“总裁”是最火的角色

12 月 18 日下午消息，快手大数据研究院联合快手短剧发布《2020 快手短剧生态报告》，首次系统梳理快手平台短剧用户画像、题材内容及变现方式等内容。

2019 年 8 月 “快手小剧场”入口建立，报告显示，到目前快手小剧场收录短剧超 20000 部，播放量破亿的剧集超 2500 部；近 1200 位短剧作者粉丝数超 100 万，超 30 位短剧作者粉丝数突破 1000 万。

“其中，快手短剧的女性观众数量超过男性观众。女性观众更爱看的题材是家庭、高甜、校园、古风、逆袭、友情；男性观众更爱看的题材是正能量、搞笑、都市、影视综合、连载动画、魔幻。

不同性别和年龄段的观众呈现出不同的观看偏好。60 后、70 后男性对 “正能量”题材的偏好度最高，80 后、90 后男性则都爱看 “搞笑”。相较而言，60 后、70 后女性观众更爱看 “家庭”；80 后女性更爱看 “高甜”；90 后女性则更爱看 “逆袭”，通过努力扭转命运的情节获得她们的深深共鸣。

有趣的是，报告显示，总裁是各类短剧中最火的角色，忙碌的 “总裁”穿梭在恋爱、高甜、都市、逆袭等各类短剧中，并在古风短剧中化身为 “帝王”、“王爷”。短剧评论中常见一类感叹：“他那么不普通，却又那么爱我！”

在创作者方面，和今年 4 月相比，10 月快手短剧作者数增长了 18%。快手短剧作者主要集中在二线及以上城市，占比达 74%。从年龄维度看，年轻人是短剧创作的主要群体，90 后和 00 后作者占 71%，其中，90 后作者占比达 55%。

不同年龄段作者的题材偏好亦不同：60 后和 70 后作者更爱拍生活和搞笑题材；80 后作者更爱拍家庭、乡村和美食题材；年轻一代中，90 后作者更爱拍古风、悬疑和魔幻题材，00 后作者则更爱拍恋爱和逆袭题材。