以色列公司开发出新型凝胶燃料火箭发动机

IT之家12月18日消息 据以色列当地媒体 The Times of Israel 本月报道，以色列的一家公司 NewRocket 开发出了新一代的火箭引擎，采用透明的固态凝胶燃料，不仅成本低，而且还更加环保。

这家公司的火箭发动机适用于航空以及军事防御用途，适用于各种尺寸的火箭。这款燃料名为 PowerGel，是由以色列理工学院的本尼 · 纳坦教授研发的，目前只授权给这一家公司使用。

公司 CEO 哈雷尔表示，“这种燃料是由常见的煤油制成的，我们在燃料中加入一种材料，使之转化为凝胶，然后加入其它物质，从而创造出一种高性能、高能量密度的推进剂。”哈雷尔拒绝透露这些添加物的成分，并解释这种燃料能够在接触氧化剂时自燃。

这家公司依旧在研发这种火箭发动机，并获得了以色列航天局、以色列创新局总计约 600 万美元的投资。公司 CEO 哈雷尔表示，该公司正在进一步融资，以扩大研发进度，早日将产品推向市场。该公司已经从英国投资机构 CBG 获得了 100 万美元的投资。

IT之家了解到，目前使用的部分火箭采用剧毒的肼（N2H4）作燃料，这种燃料预计在欧洲将被禁止使用，因此相关领域的公司致力于开发更加环保的高能量密度燃料。目前广泛使用的液氧煤油发动机、液氧液氢发动机尽管十分环保，但是也有着很高的不稳定性，不耐储存，并且难以随时启停。

哈雷尔表示，这家公司开发的火箭发动机将 “完全可控”，意味着可以随时启停。他还说，“我们的燃料是可控、易储存并且无毒的，据我所知，只有我们具备这种接近完美的解决方法。”