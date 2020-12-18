Dell'Oro 发布 2021 年宽带接入市场预测：WiFi 6 将主导家庭网络市场

C114 讯 北京时间 12 月 18 日消息 近日，市场研究公司 Dell'Oro Group 副总裁兼分析师 Jeff Heynen 在一篇博客文章中就 2021 年全球宽带接入和家庭网络市场的发展趋势进行了预测。他表示，新冠疫情改变了宽带接入和家庭网络领域的一切。全球光纤接入网络发展正处于一个临界点，同时，WiFi 6 将很快主导家庭网络市场。

以下为这篇博文主要内容的编译：

每年年底，我们分析师都喜欢在展望未来的同时也对过去进行回顾，回顾我们上一年的预测其中的对与错，然后再做出我们的预判 -- 哪些技术将界定我们来年的覆盖领域。

我刚刚重读了我去年的文章，其中对 WiFi 6、网状网络和家庭网络的零接触配置，以及 XGS-PON 以及在基础设施方面中、高拆分升级项目充满了乐观情绪。尽管此前的大多数预测都是正确的，但是围绕它们的环境情况却非常出人意料。

在宽带接入和家庭网络领域，新冠疫情的爆发改变了一切。在疫情之前，固定宽带网络流量每年都在以可预测的速度增长。但是，随着向远程办公和线上教育的转变，以及与流媒体和在线游戏相关的视频流量的显著增长，使得总体流量和带宽在短短几周内激增了 50%-150%。更重要的是，激增不仅限于高峰时段的流量。这种激增出现在全天候时段内，对已经过载的网络造成了更大的压力，由此迫使网络运营商迅速进行调整，从而适应持续性的需求。

Cable 运营商正通过对现有节点进行分割，并推进中、高分割升级线项目来增加上行宽带，以此来应对不断增长的流量需求。这些行动在 2021 年将会继续，从而导致上游许可牌照购买量的持续增加。特别是，Cable 运营商预计将为其 DOCSIS 3.1 网络增加对 OFDMA 许可证的购买。OFDMA 改善了上行流量的频谱效率，为用户提供了更多的上行带宽，而不必迁移至一个完全的高分割架构。

在 Cable 市场，2021 年采用分布式接入架构（DAA）的运营商将稳步增加，包括远程 PHY 和远程 MACPHY 产品。随着运营商继续查看其现有节点库，他们将遇到这样的情况 -- 也即他们已经最大限度地分割了节点。这些节点是首批将与 DAA 节点交换或由远程 PHY 机架扩展的节点，以便继续满足这些服务组之间不断增长的容量需求。这些远程 PHY 部署也将导致来年 vCCAP 服务器和许可证购买量的相应增加。

2021 年，用于限制和增长应用程序（它们与 DAA 部署没有直接关系）的 vCCAP 平台的部署也将有所增加。目前多家供应商合作正在合作许多项目，以限制对传统 CCAP 平台的投资，从而减少前端机柜空间或功耗，或者更实际地讲，因为运营商已经用尽了当前平台的交换机结构或线卡容量。

纤扩展将继续

全球最大规模的电信运营商从铜缆向光纤的转变在 2020 年变得非常明显。北美、EMEA 和 CALA 地区的运营商将更多的资本支出用于了扩展其光纤网络，而不是维持 DSL 网络。Telmex、BT OpenReach 和其他公司在这一点上都非常明显。德国电信、Orange、Proximus 等公司的大型项目不仅将推动光纤的扩展，还将推动使用 XGS-PON 的 10Gbps 部署。

在向下一代光纤技术过渡以及向着开放性、解耦性和自动化转型的同时推动下，光纤接入网络正处于一个临界点。全球最大的宽带提供商正迅速意识到，对提高吞吐量的需求与对于高度可扩展网络的需求是相匹配的，这样的网络可以迅速响应服务提供商、用户、其供应商和应用合作伙伴不断变化的需求。在几个小时内（而不是几周或几个月内）提供和交付新服务的需求，与提供高达 10Gbps 的 PON 容量的能力同等重要。尽管服务提供对于向着开放、可编程网络的转型可能有着完全不同的业务驱动力，但毫无疑问，数据中心架构原则与 10G PON 技术的结合，正在推动即将到来的下一代光纤网络升级浪潮。

采用 10G PON 和开放性相结合的服务提供商将需要做好充分准备，以实现三个主要目标：

· 通过使用将带宽和交付的应用程序视为工作流的云原生基础设施，向用户提供其所期望的先进的 10Gbps 容量和千兆服务。

· 通过无需大规模物理升级便可激活的具有高度针对性和灵活度的基础设施，对流量需求是否会迅速增加进行预测。

· 开发可以处理宽带接入以外的多种工作负载的网络基础设施，这些工作负载包括可以通过批发提供的托管服务，以及固移融合应用。

WiFi 6 将主导家庭网络市场

我们将要讨论的最大趋势之一是消费者和服务提供商对家庭网络的看法发生了根本性转变。融合在一起的所有技术都同时进入市场，这将对家庭网络的功能和管理产生积极影响：

WiFi 6：多年来，WiFi 的发展一直专注于改善两个关键技术属性：速度和范围。然而，WiFi 6 是第一个对无线技术采取更全面角度进行迭代的技术，不仅包括速度和范围的改进，还包括网络智能、分析和功率效率。WiFi 6 还可以极大地提高服务提供商配置、管理、故障排除和分析家庭网络服务的能力。它为设备和服务的远程零接触配置、以及自动调整 WiFi 信道来确保峰值性能提供了选项。

6GHz 频谱和 WiFi 6E：随着如此多的新连接设备争夺 2.4GHz 和 5GHz 频段上的可用信道和带宽，WiFi 联盟推出了 WiFi 6E，它使用了未授权的 6GHz 频段。我们预计 2020 年许多国家将提供 6GHz 频段的接入，这将为越来越多的住宅和企业 WiFi 设备提供大量未授权频谱。对于推出 5G 网络的移动运营商来说，更重要的是，6GHz 频段将使他们能够向家庭和办公室中的移动设备提供无缝切换，因为这些地方的网络可能难以穿透墙壁和经过处理的窗户。关于 AR 和 VR 应用即将到来的市场繁荣，行业已经有许多年的讨论了。随着 6GHz 频段频谱的可用，理论上这些应用可以进行交付，而无需担忧由于信道拥堵而造成的延迟。6GHz 将提供 14 个额外的 80MHz 信道和 7 个 160MHz 信道，那些密集型、高带宽应用将需要这些信道。

简化控制：如果要将两年前的家庭网关和路由器的 UI 与如今的 UI 进行比较，您将发现这方面的发展并不太理想。但在 2020 年，我们将看到更多的变革，从而使用户能够对其宽带订阅进行更全面和直观的控制。我们预计增长最快的领域之一是宽带服务的语音控制。谷歌的 Nest WiFi 网状系统现在包含语音控制功能，并且支持用户通过语音打开访客网络，重启系统，启动家长控制和速度测试。在 2019 年底之前，亚马逊悄悄宣布了对自己 eero 路由器以及对 ARRIS / 康普、华硕、Belkin、Netgear 和 TP-LINK 路由器的 Alexa 语音控制功能。这项功能被称为 Alexa WiFi Access，我们预期今年全年会看到这项服务被整合到更多的设备上，包括被集成到服务提供商提供的网关中，尤其是美国 Cable 运营商。

这些技术的发展，加上服务提供商和消费电子公司对家庭网络主导地位的竞争加剧，将使消费者在 2021 年获得对其 WiFi 网络的更好控制。