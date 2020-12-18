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GMK NucBox 迷你电脑推出 512GB 版本，售价 279 美元

2020/12/18 20:25:10 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月18日消息 国内厂商 GMK 于今年 9 月发布了其迷你电脑 NucBox，据该公司表示这是目前市面上最小的，能够支持 4K 分辨率输出的台式 NUC 电脑。这款电脑自发布起仅仅提供 128GB SSD 存储的版本，近日该电脑进行了升级，最大可选 8GB+512GB 存储的版本，售价 279 美元（约合人民币 1824 元）。

这款电脑搭载了不可更换的 LPDDR4 8GB RAM，配备英特尔赛扬 J4125 CPU。这款处理器为 4 核 4 线程设计，主频 2.00GHz，加速频率 2.7GHz，缓存 4MB，采用 14nm 工艺制造，TDP 仅为 10W。该处理器仅支持最大 8GB 内存，内置英特尔 600 核显，GPU 频率 750MHz，支持 4K 60Hz 视频输出。

NucBox 采用高度集成的设计，内存以及固态硬盘均不可以更换。主板采用双层结构，CPU 位于最上层，与风冷散热器相接触。散热器采用 9cm 直径静音风扇，噪声仅为 19db。

尽管这款电脑十分小巧，但是接口配置十分齐全。电脑配备两个 USB 3.0 接口，一个 Type-C 输入接口用于连接电源，一个 HDMI 2.0 接口以及 MicroSD 读卡器、3.5mm 音频输出口。

无线方面，NucBox 支持蓝牙 4.2 连接以及 2×2 天线 802.1ac 双频 WiFi，最带宽 867Mb/s。

IT之家了解到，GMK NucBox 尺寸为 62 x 62 x 42 mm，重量 126g，目前提供 128GB、256GB、512GB 三种配置，售价分别为 219 美元、249 美元、279 美元。

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关键词：NUC赛扬

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