苹果停止为 macOS Big Sur 提供独立安装包

IT之家 12 月 18 日消息 从 macOS Big Sur 开始，苹果似乎已经停止为用户提供独立的安装包。

苹果通过 “系统偏好”中的 “软件更新”面板提供其 macOS 更新，但通常也会在苹果的下载网站上让用户下载同样的更新作为独立安装包，

然而，外媒 Mr.Macintosh 指出，尽管苹果在 12 月 16 日为 macOS Catalina 和 Mojave 安全更新提供了独立安装包，但苹果并没有为 macOS 11.1 或 11.0.1 发布独立安装包。

独立安装包对于管理员来说非常有用，他们可以通过同一个 12GB 的下载包更新多台 Mac。此外，delta 和 combo 包的大小较小，因为它们只包括该特定更新所需的文件。

然而，根据 Mr.Macintosh 的说法，苹果正在建议需要独立安装程序的用户以 “官方身份”与他们联系，尽管目前还不清楚这是什么意思。

IT之家了解到，苹果还没有确认已经停止为 macOS 提供独立更新包，话说回来，在系统偏好设置中的共享面板中，有一个替代的解决方案，即内容缓存选项的形式，它可以让一台 Mac 下载更新，同一网络上的其他 Mac 直接从本地 Mac 下载。