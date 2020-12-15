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苹果 macOS Big Sur 11.1 正式版发布：M1 Mac 上 iPhone/iPad App 窗口可横竖切换

2020/12/15 8:56:42 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家12月15日消息 今日，除 iOS 14.3、iPadOS 14.3、watchOS 7.2 正式版外，苹果还发布了 macOS Big Sur 11.1 正式版更新。

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IT之家了解到，macOS Big Sur 11.1 带来了对 AirPods Max 的支持、视频 App 增强和 App Store 中的隐私信息。该更新还包括针对 Mac 的错误修复。

AirPods Max

·  支持新款头戴式耳机 AirPods Max

·  高保真音频可提供饱满的音效

·  自适应均衡器可根据个人的耳罩贴合度实时调整音效

·  主动降噪可隔绝环境噪声

·  通透模式可让您听见周围的声音

·  具备动态头部跟踪技术的空间音频可提供影院般的聆听体验

Apple TV

·  全新 Apple TV+ 标签页，让您轻松发现和观看 Apple Original 节目和电影

·  增强的搜索功能，可让您按类别（如类型）浏览并在键入时查看最近搜索和建议

·  最佳搜索结果提供电影、电视节目、演员表、频道和体育中最相关的匹配项

App Store

·  App Store 页面上新增隐私信息部分，其中包括由开发者报告的 App 隐私惯例摘要

·  Arcade 游戏中的游戏内图表汇总推荐可玩的新 Arcade 游戏

搭载 M1 的 Mac 上的 iPhone 和 iPad App

·  针对 iPhone 和 iPad App 的全新窗口选项，可让您在横排和竖排方向间切换，或扩展窗口以填充整个屏幕

照片

·  Apple ProRAW 照片可在 “照片” App 中编辑

Safari 浏览器

·  Safari 浏览器中新增 Ecosia 搜索引擎选项

空气质量

·  可通过 “地图”和 Siri 获取中国大陆各地区的空气质量

·  Siri 可针对美国、英国、德国、印度和墨西哥的特定空气质量等级提供健康建议

本更新还解决了以下问题：

·  从 macOS Catalina 升级后打开含时间码轨道的影片时 QuickTime Player 可能会退出

·  蓝牙连接状态未在 “控制中心”中显示

·  通过 Apple Watch 自动解锁 Mac 的稳定性

·  MacBook Pro 机型上触控板的滚动速度可能比预期更快

·  LG UltraFine 5K 显示器在搭载 M1 的 Mac 上可能错误地以 4K 分辨率显示

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关键词：苹果macOSAirPods

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