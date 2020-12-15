苹果 macOS Big Sur 11.1 正式版发布：M1 Mac 上 iPhone/iPad App 窗口可横竖切换

IT之家12月15日消息 今日，除 iOS 14.3、iPadOS 14.3、watchOS 7.2 正式版外，苹果还发布了 macOS Big Sur 11.1 正式版更新。
IT之家了解到，macOS Big Sur 11.1 带来了对 AirPods Max 的支持、视频 App 增强和 App Store 中的隐私信息。该更新还包括针对 Mac 的错误修复。
AirPods Max
· 支持新款头戴式耳机 AirPods Max
· 高保真音频可提供饱满的音效
· 自适应均衡器可根据个人的耳罩贴合度实时调整音效
· 主动降噪可隔绝环境噪声
· 通透模式可让您听见周围的声音
· 具备动态头部跟踪技术的空间音频可提供影院般的聆听体验
Apple TV
· 全新 Apple TV+ 标签页，让您轻松发现和观看 Apple Original 节目和电影
· 增强的搜索功能，可让您按类别（如类型）浏览并在键入时查看最近搜索和建议
· 最佳搜索结果提供电影、电视节目、演员表、频道和体育中最相关的匹配项
App Store
· App Store 页面上新增隐私信息部分，其中包括由开发者报告的 App 隐私惯例摘要
· Arcade 游戏中的游戏内图表汇总推荐可玩的新 Arcade 游戏
搭载 M1 的 Mac 上的 iPhone 和 iPad App
· 针对 iPhone 和 iPad App 的全新窗口选项，可让您在横排和竖排方向间切换，或扩展窗口以填充整个屏幕
照片
· Apple ProRAW 照片可在 “照片” App 中编辑
Safari 浏览器
· Safari 浏览器中新增 Ecosia 搜索引擎选项
空气质量
· 可通过 “地图”和 Siri 获取中国大陆各地区的空气质量
· Siri 可针对美国、英国、德国、印度和墨西哥的特定空气质量等级提供健康建议
本更新还解决了以下问题：
· 从 macOS Catalina 升级后打开含时间码轨道的影片时 QuickTime Player 可能会退出
· 蓝牙连接状态未在 “控制中心”中显示
· 通过 Apple Watch 自动解锁 Mac 的稳定性
· MacBook Pro 机型上触控板的滚动速度可能比预期更快
· LG UltraFine 5K 显示器在搭载 M1 的 Mac 上可能错误地以 4K 分辨率显示
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