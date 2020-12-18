尼康发布 Z6、Z7 相机 3.20 固件，升级付费 RAW 视频输出

IT之家12月18日消息 尼康于 12 月 17 日更新了 Z6、Z7 相机的 3.2 版本新固件，新增了对 Blackmagic Design 外部录像机的支持。

3.20 版本固件的更新内容：

通过付费服务升级可支持 RAW 视频输出 , 且在此服务下固件 3.20 版添加了对 Blackmagic Design 外部录像机 (当前有 Video Assist 5″ 12G HDR 和 Video Assist 7″ 12G HDR)的支持。若您已为照相机购买 RAW 视频输出升级 , 则更新至固件 3.20 版将自动添加对 Blackmagic Design 外部录像机的支持。

对使用付费服务 RAW 视频输出升级输出至 ATOMOS NINJA V 外部录像机的 ProRes RAW 视频片段 , Apple Final Cut Pro X(10.4.9 版或更新版本)用户现可进行以下操作 : 调整 ISO 感光度并显示和调整色温 *。

选择 RAW 输出类型 ：拍摄 RAW 视频前 , 请根据所连接录像机的类型为设定菜单中的 HDMI>高级 >RAW output options>RAW output type 选择一个选项 : 为 NINJA V 录像机选择 Type A, 为 Video Assist 录像机选择 Type B。

添加了对 NIKKOR Z 50mm f/1.2 S 镜头的支持。

已解决以下问题 :

- 安装了尼克尔 Z 镜头时 , 在连拍期间 , 旋转对焦环或 (若对焦 (M/A)指定给了控制环)控制环有时无法激活手动对焦。

- 当通过 FTZ 卡口适配器安装了非 CPU 镜头时 , 在模式 M 下不显示曝光指示。

- 在视频模式下通过旋转下列镜头的控制环缩小光圈时 , 某些光圈值不被选定 :

▹NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3

▹NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR

▹NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

▹NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

安装了尼克尔 Z 镜头时 , 若选择了更改光圈的包围选项 , 在模式 M 下执行包围期间有时显示意外的光圈值。

在视频模式下待机定时器启用较长时间后 , 电动光圈控制有时会停止反应。

IT之家了解到，RAW 输出功能需要用户自行下载 “付费升级服务同意书”，打印并签名。然后将该纸质版同意书连同相机一起送至尼康售后服务网点。升级 RAW 视频输出的费用为 1700 元 / 台，服务需要 7 个工作日。

点击打开 尼康 Z7/Z6 RAW 付费视频输出功能的介绍