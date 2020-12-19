爆料：苹果 iPhone 13/Pro 支持 Wi-Fi 6E，6GHz 频段改变游戏规则

IT之家12月19日消息 外媒 MacRumors 报道，虽然距离下一代苹果 “iPhone 13”产品线还有好几个月的时间，但巴克莱分析师 Blayne Curtis、Thomas O'Malley、Tim Long 和他们的同事根据与多家苹果供应商的讨论，勾勒出了对这些设备的一些预期爆料信息。

首先，分析师表示，iPhone 13/Pro 机型将支持 Wi-Fi 6E，而射频芯片制造商 Skyworks 是供货商。

IT之家获悉，Wi-Fi 6E 提供了 Wi-Fi 6 的特性和能力，包括更高的性能、更低的延迟和更快的数据速率，扩展到 6GHz 频段。额外的频谱将在现有的 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 之外提供更多的空域，从而为支持 Wi-Fi 6E 的设备提供更高的带宽和更少的干扰。

“6GHz 频段或许将是过去 20 年中对 Wi-Fi 用户最具颠覆性的利好，”芯片制造商博通公司的高管 Vijay Nagarajan 在今年 1 月份表示。“这一大片频谱与 Wi-Fi 结合后，将为智能手机、AR/VR 设备和我们尚未发明的可穿戴设备上的新消费体验提供支持。”

“Wi-Fi 6 发展到 6 GHz 频谱是游戏规则的改变，原因有两个——额外信道的可用性和最终将 160Mhz 用于 AR 和 VR 等高带宽应用的能力，”思科高管 Jayanthi Srinivasan 说道。

今年早些时候，美国 FCC 通过了规则，使美国 6GHz 频段的 1200MHz 频谱可供无证使用，为推出支持 Wi-Fi 6E 的设备铺平了道路。

苹果 iPhone 11 和 iPhone 12 系列都支持标准的、非 6GHz 版本的 Wi-Fi 6，iPhone SE 2 也是如此。

该分析师还表示，音频芯片制造商 Cirrus Logic 将至少为部分 iPhone 13 机型提供新的电源转换芯片，不过目前还不清楚此举是否会有明显的面向消费者的好处。