中国公司今年赴美 IPO 筹资 117 亿美元，创 2014 年以来新高

复兴资本 (Renaissance Capital)汇总的数据显示，中国企业今年在美国进行了 30 次首次公开募股 (IPO)，共筹资 117 亿美元。

这是自 2014 年以来的最高筹资纪录，当时有 16 家中国公司赴美上市，共筹资 257 亿美元。其中，阿里巴巴上市占据了当时筹资总额的很大比例，创造了当年最大的 IPO 活动。

不过，这份分析排除了特殊的 IPO 情况，如通过特殊目的收购公司 (SPACs)反向上市和尽力承销 (Best Effort)的 IPO，也不包括筹资不足 500 万美元或市值不足 5000 万美元的公司。

复兴资本称，今年在美国上市的中国公司包括金融科技公司陆金所和在线房地产平台贝壳找房，这两家公司都跻身今年美国十大 IPO 之列。

沃尔玛投资的杂货配送公司达达、电动汽车初创企业小鹏和理想以及拥有中国最大 LGBTQ 约会应用的 BlueCity，都是今年在纽约上市的大型企业。

不过今年早些时候，由于疫情爆发以及瑞幸咖啡会计丑闻曝光，许多中国企业推迟了赴美上市计划。此外，蛋壳公寓是今年表现最差的 IPO，原因是投资者对其财务状况感到担忧。

复兴资本的分析发现，总体而言，今年筹集到至少 1 亿美元资金的中国公司平均总回报率为 81%。