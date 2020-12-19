TrendForce 全球十大芯片设计公司名单：中国 3 家上榜

TrendForce 集邦咨询旗下拓墣产业研究院最新统计，2020 年第三季度全球前十大 IC 设计公司营收排名出炉，分别为高通、博通、英伟达、联发科、AMD、赛灵思、瑞昱半导体、联咏科技、美满电子、Dialog。

前十大芯片公司中，美国占据 6 家，独领风骚。中国拥有 3 家，此外英国 1 家。

拓墣表示，高通受益于苹果公司的 iPhone 12 的畅销，基带与无线射频芯片需求大幅上升，第三季度营收 49.67 亿美元，同比增长 37.6%，反超博通，位居第一。

联发科依旧位居第四位，第三季度营收大幅增长 53.2%，达到 33 亿美元，主因是天玑 800、天玑 700 等中低端 5G 芯片畅销。据了解，联发科 2020 年全年营收将超过 100 亿美元。

值得一提的是，来自中国台湾省的另外两家芯片公司瑞昱半导体、联咏科技取得强劲增长，已经反超美满电子，且无限接近赛灵思。

海思不在前十名单之内。此前拓墣公布上半年 TOP10 名单时表示，海思受到美国禁令不断升级的影响，无法再发挥对华为各产品线的芯片自给功能，在美中关系未见好转的前提下，海思下半年将发布最后一款麒麟处理器，而且其他芯片恐面临类似的状况。

而根据市场调研机构 IC Insights 发布的 2020 年上半年全球十大半导体厂商销售排名（包含制造商），海思位居第十名，相比去年提升了六位，从销售额看，海思半导体上半年营收 52.20 亿美元，同比增长 49%。联发科、瑞昱半导体、联咏科技均不在前十名单。