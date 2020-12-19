Zoom 献上圣诞节大礼：取消免费用户 40 分钟时长限制

据报道，对于即将到来的圣诞节和新年假期，视频会议提供商 Zoom 献上了一份大礼。该公司今日称，将解除 40 分钟的免费会议时长限制。

通常，Zoom 免费版主持的三人或更多人的会议不能超过 40 分钟。如果想聊得更久，就必须重启会议，所有人需要重新加入。

但 Zoom 今日宣布，在圣诞前夜、圣诞节、光明节、 宽扎节、新年前夜和新年当天，将取消全球免费账户的 40 分钟时长限制。这意味着免费用户届时可以尽情与亲朋好友沟通，而无需担心时间限制问题。

Zoom 的一位发言人表示：“无论是在光明节的最后一天聚在一起，庆祝圣诞节，敲响新年的钟声，还是纪念宽扎节的最后几天，那些与朋友和家人联系的人们都不会被切断。”

事实上，在上个月的感恩节上，Zoom 也宣布取消了 40 分钟的时长限制。受新冠病毒疫情的影响，Zoom 今年的使用量迅猛攀升。去年 12 月，Zoom 的每日会议参与者数量为 1000 万，而今年 3 月份飙升至 2 亿人，4 月又突破 3 亿人。

除了 Zoom，谷歌旗下的视频会议应用 Google Meet 也已经表示，在明年 3 月份之前，免费用户将不受 60 分钟的时长限制。