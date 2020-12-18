外媒：四季度三星、LG 中小尺寸 OLED 面板销售额有望达到 9.6 万亿韩元

【TechWeb】12 月 18 日消息，据英文媒体报道，在苹果 iPhone 12 及其他公司新品手机的推动下，中小尺寸 OLED 面板的需求增加，三星显示和 LG 显示这两大厂商中小尺寸 OLED 面板的销售额，在四季度也将大幅增加。

英文媒体预计，四季度三星显示和 LG 显示中小尺寸 OLED 面板的销售额，有望达到 9.6 万亿韩元，折合约 87.45 亿美元，环比增长 46.2%，同比增长 31.2%。

英文媒体预计三星显示和 LG 显示中小尺寸 OLED 面板的销售额，在四季度同比环比会大幅增加，是因为在智能手机和可穿戴设备的推动下，中小尺寸 OLED 面板的出货量和销售额，在三季度都有明显增加，目前的需求依旧强劲。

在报道中，英文媒体还预计，中小尺寸 OLED 面板在明年的需求，依旧会非常可观，他们预计采用 OLED 屏幕的智能手机，将占到明年全球智能手机出货量的 40%，苹果智能手表所需的 OLED 屏幕，在明年预计也将翻番。

而为了满足增长的市场需求，三星显示和 LG 显示也在扩大产能，英文媒体在报道中就表示，三星显示和 LG 显示，都在加速 OLED 面板的扩张项目。