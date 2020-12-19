英伟达发布第三季度财报：收入创下 47.3 亿美元记录，同比增长 57%

IT之家12月19日消息 英伟达今日发布了 2021 财年第三季度财务报告。截至 2020 年 10 月 25 日，第三季度收入创下了 47.3 亿美元的记录，较去年同期的 30.1 亿美元增长 57%，较上一季度的 38.7 亿美元增长 22%。

季度 GAAP（一般通用会计准则） 摊薄每股收益达 2.12 美元，同比增长 46%，环比增长 114%。季度非 GAAP 摊薄每股收益为 2.91 美元，同比增长 63%，环比增长 33%。

英伟达在第三季度取得的部分进展：

数据中心：

英伟达数据中心业务收入达 19.0 亿美元，环比增长 8%，同比增长 162%。

继谷歌云平台和微软 Azure 之后，亚马逊和甲骨文共同宣布，全面提供基于 NVIDIA A100™ GPU 的云计算实例的普遍可用性。

发布 AI 视频流平台 NVIDIA Maxine™，该平台可提高流质量，具备凝视校正、超分辨率、噪声消除、人脸补光等 AI 功能。

推出 NVIDIA RTX™ A6000 和 NVIDIA A40™ GPU，基于 NVIDIA Ampere 架构并采用全新 RT Core、Tensor Core 和 CUDA® Core。

游戏业：

英伟达本季度游戏业收入为 22.7 亿美元，环比增长 37%，同比增长 37%。

本季度发布了采用 NVIDIA Ampere 架构的 RTX 30 系列 GPU，性能提升至原来的两倍。

推出 NVIDIA Reflex，这是一套可通过减少系统延迟来缩短游戏响应时间的技术。

发布 NVIDIA Broadcast，该插件可借助 RTX 加速的 AI 效果改善麦克风、扬声器和网络摄像头的音视频质量。

专业视觉：

第三季度收入为 2.36 亿美元，环比增长 16%，同比回落 27%。

推出全球首款基于 NVIDIA RTX 的 3D 仿真模拟和协作平台 NVIDIA Omniverse™ 公测版。

与 Adobe 合作，将 GPU 加速的神经滤镜引入到 Adobe Photoshop AI 驱动的工具中。

汽车：

第三季度收入为 1.25 亿美元，环比增长 13%，同比回落 23%。

与梅赛德斯 - 奔驰共同宣布，由 NVIDIA 赋力的下一代 MBUX AI 驾驶舱系统将率先应用于全新 S 级轿车当中，提供增强现实平视显示系统、AI 语音助手和交互式图形等功能。

与现代汽车集团共同宣布，自 2022 年起，NVIDIA DRIVE™ 车载信息娱乐系统将成为该韩国汽车制造商旗下全部现代、起亚和 Genesis 车型的标准配置。

宣布理想汽车将采用自动驾驶汽车软件定义平台 NVIDIA DRIVE AGX Orin™ 开发其下一代电动车。

NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“NVIDIA 火力全开，在游戏、数据中心领域及整体取得创纪录的收入。全新 NVIDIA GeForce RTX GPU 实现了 NVIDIA 史上最大的性能飞跃，需求惊人。NVIDIA RTX 让光线追踪成为游戏的新标准。”

“我们在持续提升 NVIDIA AI 的标准。我们的 A100 计算平台发展迅速，顶级云服务商已在世界各地部署该平台。我们打破了行业 AI 推理基准测试的纪录。我们的客户在 NVIDIA 技术的助力下，将一些世界上最受欢迎的 AI 服务投入生产。”

黄仁勋指出：“我们发布了 NVIDIA DPU 可编程数据中心处理器，并计划收购全球知名的 CPU 制造商 Arm。在计算将从云端扩展至数万亿设备的 AI 时代，我们蓄势待发。”

IT之家了解到，英伟达对第四季度的展望是收入达到 48.0 亿美元，GAAP 和非 GAAP 毛利率预计分别为 62.8% 和 65.5%，分别上下浮动 50 个基准点。

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