Linux Mint 20.1 beta 发布，支持 exFAT 以及 Web App

IT之家12月19日消息 Linux Mint 系统近日发布了 Linux Mint 20.1“Ulyssa” beta 版本，带来了诸多新功能。该系统基于 Ubuntu 20.04 设计，内核升级到 Linux 5.4，桌面升级到 Cinnamon 4.8。该系统的正式版将支持到 2025 年。

新版本系统增添了 Web App 支持，除了列表提供的选项之外，还可以自定义添加链接，并且可以指定浏览器以及图标、名字。同时你可以将 Web App 固定到任务栏中方便访问，Web App 也会如同普通应用一样出现在应用列表中。

Mint 20.1 beta 版新增了一个名为 Hypnotix 的视频播放器。这是一款流媒体视频播放器，支持在线观看电视、电视剧、电影，默认提供免费的 IPTV 订阅，也可以通过本地 M3U 播放列表进行播放。

IT之家了解到，除此之外，Linux Mint 20.1beta 系统还增添了内核锁定模式的支持 (Linux Security Module)。新增了对于 exFAT 文件系统支持，便于与 Windows 交换文件；同时还支持甲骨文公司最新版本的文件系统 ZFS（Z File System），支持磁盘加密，提升了性能。