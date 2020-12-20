英伟达发布驱动热更新，紧急修复 5 个 Bug

IT之家12月20日消息 就在本月 15 日，英伟达发布了 GeForce Game Ready 460.89 WHQL 驱动更新，为游戏《雷神之锤 II》新增了 Vulkan 光线追踪功能。但是在这个版本驱动更新后，英伟达就收到了大量玩家的反馈，表示出现了许多 Bug。这些 Bug 并不是在游戏《雷神之锤 II》发现的，而是在许多其它设备上出现的错误。

为此，英伟达于 12 月 18 日紧急发布了 GeForce Hotfix Driver Version 460.97 热更新。这个更新不能够在常规驱动页面下载到，需要打开特定网页下载。根据描述，此更新基于 Game Ready Driver 460.89 版本，修复了以下问题：

一些程序在使用 NVML 功能时无法检测到 GPU

修复了在游戏《漫威 - 复仇者联盟》时可能出现的卡顿

联想 Y740 笔记本在从睡眠中唤醒后，可能显示崩溃信息

一些笔记本在通过扩展坞、转换头连接外部显示设备时，如果从睡眠状态唤醒，将会出现蓝屏

在开启 HDR 功能时，黑色显示不正确

英伟达表示，“这项热更新是我们尽快处理一些错误所采取的举措，这个驱动基本上与上一版相同，只是额外做了少量修复。本次修复基于用户的反馈，目的是尽快解决这些问题，这些修补将纳入下一个正式驱动更新，在那时候这个热更新将关闭。”

IT之家了解到，460.97 版本驱动需要访问以下网页进行下载。

点击打开 GeForce Hotfix Driver Version 460.97 下载页面