电子前沿基金会：Facebook 对苹果的攻击是一场 “可笑的运动”

IT之家 12 月 20 日消息 电子前沿基金会（EEF）称，Facebook 对苹果隐私反追踪举措的攻击是一场 “可笑的运动”，这场运动实际上不利于 Facebook 试图保护的小企业。

Facebook 正在进行的媒体活动，试图向苹果公司施压，迫使其停止隐私新举措。现在，专注于隐私的非营利组织 EFF 已经介入了这场争论，并站在了苹果的一边。

在 EFF 网站周五发表的一篇文章中，该组织阐明，Facebook 的运动主要包括媒体突击，声称苹果的隐私变化将对小企业不利，但实际上却恰恰相反。EFF 表示，这不是保护隐私，而是 “Facebook 的可笑尝试”，目的是转移用户对其 “反竞争行为和隐私问题的不良记录”的注意力，并破坏对 Facebook 业务不利的支持隐私的举措。

苹果在 iOS14 和 iPadOS14 中推出的 AppTrackingTransparency 功能得到了 EFF 的赞赏，因为 “要求追踪者在互联网上跟踪你之前征得你的同意，应该是一个基本的准则”。这一改变 “让用户更了解应用程序正在做什么，有助于保护用户信息免受滥用，并允许他们为自己做出最佳决定”。

EFF 认为，这项功能是 “朝着正确的方向又迈出了一步”，“通过让用户了解和控制自己的个人数据，减少开发者的滥用。”

对于 Facebook 反对苹果的运动，EFF 表示，这不是关于小企业的，而是 “真正关于谁从监控驱动的广告正常化中获益，以及如果其用户更多了解它和其他数据经纪人在幕后到底在做什么，Facebook 将失去什么。”

依靠这种追踪器的定向广告被认为比非定向广告赚得更多，但 EFF 声称，这些额外的收入并没有到达内容创作者或应用开发者手中。EFF 写道：“相反，定向广告赚取的任何额外资金的大部分最终都落入了这些数据经纪人的口袋。”EFF 点名 Facebook 和谷歌是两个受益者。

由于 “少数公司控制着网络广告市场”，EFF 表示，小企业无法进行有效竞争，部分原因是广告行业本身在推广 “这种定向广告优于其他接触客户的方法的幻想”，反过来使非定向广告的价值降低。

“Facebook 在本案中宣传自己是在保护小企业，这与事实完全相反，”EFF 指控道。“Facebook 将他们锁定在一个被迫偷偷摸摸、不利于自己客户的局面中。答案不能是以牺牲自己用户的隐私和控制权为代价来捍卫那个破碎的系统。”

IT之家了解到，最后，EFF 重申了 App 追踪透明化对苹果来说是 “伟大的一步”。“当一家公司为用户做了正确的事情时，EFF 会和它站在一起，就像我们会严厉打击做错事的公司一样。在这里，苹果是对的，Facebook 是错的。”