CDPR 表示可在 12 月 21 日前申请《赛博朋克 2077》全额退款

IT之家12月20日消息 尽管在发售时创下了下载记录，但《赛博朋克 2077》由于起初大量的 Bug 而遭到玩家的不满，引发大量退款。据外媒 tweaktown 今日消息，游戏的开发者 CDPR 表示，任何在 PC、游戏主机购买该游戏的用户，可以在 12 月 21 日之前申请全额退款，同时与索尼 PlayStation 商店以及微软商店合作，全力支持玩家试图退款的操作。

CDPR 还表示，如果你在游戏商店无法进行退款操作，在 12 月 21 日前直接通过邮件联系开发者，只要提供有效购买证明即可获得退款。他们甚至已经准备好用自己的经费来满足退款需求。退款专用邮箱地址：[email protected]

此前购物平台百思买（Best Buy）也开通了退款渠道，表示将在 12 月 21 日之前，接受用户对于《赛博朋克 2077》的退款。

IT之家了解到，此前《赛博朋克 2077》在 PS4 以及 Xbox One 游戏主机上性能较差，在 Windows 平台也有一些 Bug。CDPR 官方承认了这一点，表示他们此前将更多的精力用于 PC、PS5 以及 Xbox Series X/S 这些设备的优化，而忽视了旧款游戏主机的性能优化。

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