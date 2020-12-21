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微软商店《赛博朋克 2077 》页面添加性能警告：Xbox One 可能遇到问题

2020/12/21 7:29:44 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月21日消息 外媒 MSPoweruser 报道，继《赛博朋克 2077》首发遭遇一大堆不幸之后，微软在其商店页面上增加了一个性能警告。

微软商店警告玩家们：“用户在 Xbox One 游戏机上玩这款游戏时可能会遇到性能问题，直到这款游戏更新为止。”

IT之家获悉，相比 PC 版，《赛博朋克 2077》在上代游戏机上的表现受到了粉丝和媒体的强烈批评。轰轰烈烈的批评声之后，CD Projekt RED 对游戏在 Xbox One 和 PlayStation 4 上的表现遮遮掩掩。

游戏主机粉丝的强烈抗议导致索尼将《赛博朋克 2077》从 PlayStation 商店中下架，并提供全额退款。索尼之后不久，微软也对《赛博朋克 2077》的 Xbox 数字版进行了全额退款

CD Projekt RED 也向实体版的购买者发放退款，并表示如果有必要，他们会自掏腰包退款，但仅限于 2020 年 12 月 21 日之前购买的用户。这次灾难性的发行让 CD Projekt RED 公司损失了高达 10 亿美元的财富。

尽管推出的版本乱七八糟，但 CD Projekt RED 承诺将在明年 1 月和 2 月进行一波大型更新，以改善《赛博朋克 2077》玩家在上代游戏主机上的体验。

CD Projekt RED 的联合 CEO Adam Kicinski 向投资者道歉。

“在经历了 3 次延迟之后，我们作为管理委员会过于专注于发布游戏。”他说。“我们低估了问题的规模和复杂程度，我们忽略了关于需要额外时间在基础上代游戏机上完善游戏的信号。”

“这是错误的做法，违背了我们的经营理念。除此之外，在活动期间，我们主要在 PC 上展示了这款游戏。这造成了玩家信任的损失，也失去了我们通过大半年时间建立起来的声誉。”

“这就是为什么我们第一步只专注于重新获得这两样东西。我们专注于在上代游戏机上修复《赛博朋克 2077》...... 我们将尽一切可能证明坚持自己的价值观。我们真心希望我们的努力能让我们重新建立失去的信任。”

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关键词：赛博朋克2077CDPR微软

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