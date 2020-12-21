微软 OneDrive iOS 版已支持 iPhone 上传 Live Photos，占用存储大增

IT之家12月21日消息 自今年 10 月起测试该功能后，微软官方博客今天宣布 OneDrive iOS 版应用现在正式支持 iPhoner 上传 Live Photos（实况照片）。通过 Live Photos，你的 iOS 设备会记录下拍照前后 1.5 秒发生的事情。你得到的不是静态图像，而是用动作和声音捕捉的瞬间。OneDrive 现在可以存储并回放 Live Photos 的全部动作和声音。

上载后，你可以在 OneDrive 网站和 OneDrive iOS 应用程序中查看你的 Live Photos。要在 OneDrive iOS 应用中回放 Live Photos 的动作和声音，你可以在 OneDrive iOS 应用中按住照片。要在 OneDrive for web 中回放你的 Live Photos 的动作和声音，你可以点击图片左上方的 “Live”徽标。

如果你已经从设备中上传了 Live Photos，那么这些照片默认会被存储为静态照片。但是，你可以很容易地将这些照片作为 “Live Photos”重新上传到 OneDrive 中。

下面是操作步骤：

进入 OneDrive 设置 >点击 “相机上传”>点击 “从原始格式重新上传”>切换到 “重新上传静态照片为实况照片”的开关。

IT之家提醒，此操作无法撤销，将以原始格式上传 Live Photos（默认情况下，iOS 设备以 HEIC 格式捕获 Live Photos，而部分 Windows 和 Android 设备无法显示）。

上传和播放 Live Photos 仅支持 OneDrive 个人账户。OneDrive 工作或学校账户无法启用。

如果你运行 OneDrive 应用版本 12.11 或更高版本和 iOS 13 或更高系统版本，你将能够享受这项新功能。

注意：Live Photos 的大小大约是静态照片的两倍，它们将比静态照片占用更多的 OneDrive 存储空间。