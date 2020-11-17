微软：12 月起，OneDrive 支持从同步备份中排除特定文件

IT之家11月17日消息 外媒 WinBeta 报道，微软透露，它将增加一项新的 Office 365 策略，让管理员自动将选定的文件类型从 OneDrive 的备份中排除。根据 Microsoft 365 的路线图，这项功能预计将于下个月登陆，目前 OneDrive（20.201 版本）中的 Office Insiders 可以使用。

“此设置可让你加入关键字，以防止 OneDrive 同步应用程序 (OneDrive.exe) 将某些文件上传至 OneDrive 或 SharePoint。你可以加入完整的名称，如 setup.exe，或使用星号 (*)作为通配符代表一系列字符，如 *.pst。关键词不区分大小写，”微软解释说。

IT之家获悉，当启用该设置时，它应该会阻止用户上传与排除列表中指定的关键字相匹配的新文件。在文件资源管理器中，这些跳过的文件将在状态栏中出现一个 “不要加入”的图标。此外，用户在 OneDrive 活动中心会看到这一变化，解释为什么文件没有同步。

值得一提的是，将特定文件排除在 OneDrive 同步之外，多年来一直是 UserVoice 的首要用户需求。与 Microsoft 365 管理中心已有的 “阻止同步特定文件类型”选项相比，启用这一设置将为 Office 365 管理员提供更大的灵活性。