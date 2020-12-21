《自然》公布 2020 年度最佳科学图片

北京时间 12 月 21 日消息，2020 年是让人难以忘记的一年。COVID-19 大流行改变了许多人的生活，也使人们认识到科学的重要性。在《自然》（Nature）杂志新闻和艺术团队精选出来的这些科学图片中，既有新冠病毒的结构图片，也有其他领域的研究成果，从极薄的太阳能电池到小丑鱼的胚胎，从基因编辑过的鱿鱼到太阳表面，科学依然引领着人类生活的最前沿。

大群沙漠蝗虫出现在东非和中东，威胁着当地的粮食生产和人民生活。大雨会导致这些蝗虫迅速繁殖，因为它们会在潮湿的土壤里产卵。上图是在肯尼亚的桑布鲁郡，一名男子行走在肆虐的蝗虫当中。这是 70 年来最严重的一次蝗灾。

在卵内生长的海葵双锯鱼（Amphiprion percula）胚胎。这组异常精细的图片拍摄于胚胎发育的第 1 天、第 3 天、第 5 天和第 9 天；第一张则是在受精数小时后拍摄的。在尼康微观世界摄影大赛中，摄影师丹尼尔 · 诺普凭借该图获得亚军。

沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学的材料科学家使用喷墨打印机制造出了一种极其轻薄的太阳能电池，甚至可以放在肥皂泡上。他们用特殊的 “墨水”制造了这种电池，其中包含了构成电极的 “PEDOT：PSS”，一种导电率很高的高分子聚合物。

这是迄今为止从地球上拍摄到的分辨率最高的太阳图像。夏威夷的井上健太阳望远镜（Daniel Ken Inouye Solar Telescope）捕捉到了这张图片，并于 2020 年 1 月发布。图片显示，像细胞一样的等离子体 “单元”正从恒星内部升起，黑色的边框表示的是等离子体冷却和下沉的区域。

这是一个被离子束切开的癌细胞。该离子束轰开了细胞的一部分，使其露出横截面，并在细胞下方的硅基质表面切割出一个三角形。这项技术被称为 “离子束铣削”，使研究人员能以前所未有的细节观察癌细胞内部。

马来西亚，戴着医用口罩的猴子。在新冠肺炎大流行期间，卫生防护用品已成为许多人日常生活的一部分，但环保人士担心，口罩等一次性用品的大量使用可能会加剧塑料污染。

新型冠状病毒 SARS-CoV-2（想象图）是 2020 年最大的新闻，因为它一场全球规模的大流行。这是已知第七种感染人类的冠状病毒。

透明的鱿鱼。2020 年 7 月，一组研究人员报告称，他们通过基因编辑技术制造出了透明的鱿鱼。利用 CRISPR-Cas9 技术，他们从长鳍近海鱿鱼（Doryteuthis pealeii）胚胎中删除了一个名为 TDO 的基因。该基因表达的 TDO 蛋白可以为动物眼睛和用于伪装的变色细胞增加色素。

满目疮痍的天空。这张恒星图片显示了由卫星移动所留下的众多光迹。各大机构和公司向地球轨道发射了成千上万的航天器，为人们提供互联网接入等服务，但天文学家担心卫星反射的阳光会干扰太空观测。

在有史以来最大规模的北极科学考察中，科学家们对北极大气的温度、湿度和水蒸气进行测量。这场考察被称为 “MOSAiC 任务”，全称是 “北极气候研究多学科漂流计划”，获得了有关北极气候的详细数据。

这个船形颗粒长度为 30 微米，可以通过化学反应推动自身前进。研究人员通过 3D 打印制造出了这个颗粒，并在其表面涂上金属涂层。该涂层可以作为催化剂，与颗粒所在的过氧化氢溶液中发生反应，产生气体推动颗粒前进。

正在生长的头发。这个不平整的表面其实是带有毛囊的人类皮肤，是用多能干细胞从无到有培养出来的。这种干细胞可以发育成任何类型的细胞。研究人员希望将这种实验室培育的皮肤用于疾病研究，并改善皮肤移植等重建手术。

2020 年 9 月，在美国俄勒冈州的塔伦特（Talent），一支队伍正在被烧毁房屋中进行搜救，周围弥漫着红色的阻燃剂。美国西部今年遭受了可能是有史以来最严重的一次野火季，一系列山火影响了包括加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州、亚利桑那州、内华达州、爱达荷州、犹他州和蒙大拿州等地区。研究人员认为，气候变化正在加剧可能引发山火的条件。