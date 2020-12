IT之家12月21日消息 魅族方面今日开始为某款新产品或 Flyme 的安卓 11 版本作预热活动,海报仅透露将于明日揭晓,或 11:11 公布,具体内容未知,网友猜测可能是魅族智能手表。

IT之家曾报道,魅族方面此前表示 “ Flyme for Watch,2020 Q4 见”,预示魅族或将在今年第四季度推出搭载 Flyme for Watch 的产品。此外,魅族智能手表官方微博也已获得微博认证注册,同样证实魅族将在今年推出 Flyme for Watch 产品,但,今年还有 10 天就结束了。

此外,魅族 Flyme 八周年海报中曾出现过一款智能手表的身影,但无法得到任何有效信息,预计将是魅族将于近期推出的智能手表产品。