中国铁路：京港高铁合安段 12 月 22 日开通运营，设计时速 350 公里

IT之家12月21日消息 据中国铁路官方发布，京港高速铁路合肥至安庆段（以下简称京港高铁合安段）将于 12 月 22 日开通运营。铁路部门将于 12 月 21 日 15 时开始售票，旅客可通过铁路 12306 官方网站、车站售票窗口、铁路客票代售点等方式购票。

京港高铁合安段开通运营过渡期，铁路部门将安排每日开行动车组列车 5 对，具体为：合肥南～安庆 G8331/8332、G8333/8334、G8335/8336、G8337/8338、G8339/8340 次。

京港高铁合安段开通运营过渡期旅客列车时刻表：

（具体开行日期以车站公告为准）

IT之家获悉，京港高铁合安段是我国 “八纵八横”高速铁路网京港（台）通道的重要组成部分，北端通过合肥枢纽连接商合杭高铁、合宁高铁、合福高铁、合蚌高铁、合武高铁，南端在安庆与宁安高铁、建设中的京港高铁安庆至九江段连通。线路全长 176 公里，设计时速 350 公里，共设合肥南、肥西、舒城东、庐江西、桐城东、桐城南、安庆 7 座车站。

温馨提示：铁路部门提醒广大旅客朋友，列车开行具体车次、时刻等相关资讯信息，请查询铁路 12306 网站、微信、客户端。