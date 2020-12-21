微软 Win10 你的手机开始采用圆角 UI 设计

IT之家12月21日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软正在测试 Windows 10 系统和预装应用的新设计和调整。现在，微软似乎也在测试 Windows 10 Your Phone（你的手机）应用的 UI 新调整，将引入圆角设计，使该应用更接近 WinUI 设计准则。

微软消息人士认为，在 Windows 10 21H2“太阳谷”升级版发布之前，大多数内置或预装应用都将获得圆角和其他 UI 改进。

IT之家获悉，在过去的几个月里，圆角 UI 元素一直出现在 Windows 10 应用中，包括计算器和日历。很明显，这家科技巨头正计划在明年提出将 “圆角”作为标准设计语言。

Windows 10 Your Phone 预览版应用获得了更新，将按钮的边角进行了圆角处理。需要注意的是，Your Phone 应用已经带有圆角菜单，但微软现在将圆角边缘扩展到该应用的更多页面。

除了 “Your Phone”应用外，微软还确认 Edge 88 浏览器将搭载圆角图标和 Fluent UI 改进。

当然，这些变化还远没有达到重大的程度，但它们肯定会让人更清楚地看到，微软在 Windows 10 的圆形 UI 边缘上下了很大的赌注。

上个月，用户注意到，微软正在尝试在 “闹钟和时钟”应用中使用圆形按钮和菜单。同样，在微软发布的设计模拟图中，也发现了任务栏搜索栏和 “开始”菜单的圆角设计。

可以说，与目前的尖锐边缘相比，圆角给 Windows 10 UI 带来了更现代、更新鲜的外观，但同时，圆角 UI 的引入可能会带来另一个设计不统一的问题。

根据传闻中的最新信息，Windows 10 21H1 服务包式更新将于 2021 年春季推出。

另一方面，主要的 UI 升级将在明年秋季发布，我们已经看到了应用窗口圆角边缘的模拟截图，但目前还不清楚它是否会包含在传闻中的 “21H2”升级版中。