曝微软 Win10 锁屏将有视差 3D 效果，桌面壁纸和摄像头获精巧改进

IT之家12月21日消息 外媒 Windows Latest 报道，根据在新鲜预览版中发现的新资料，微软现在正在内部测试 Windows 10 锁屏、桌面和相机设置的精巧改进。

这些改进可以在 Windows 10 Build 21277 或更新版本中访问，但它们隐藏在实验性 Flag 后面。

锁屏体验

IT之家获悉，Windows 锁屏体验最早是在 Windows 8 中引入的，在 Windows 10 的下一个版本中，它的效果越来越好，支持视差 3D 效果。如果它在你的 Windows 平板电脑上正常工作，当你旋转设备时，会让你的锁屏看起来更酷，并且支持加速度计。

如果你不喜欢视差功能，你可以在设置应用中关闭 “由设备加速计驱动的微妙平移效果”，如下截图所示。

当这个选项被关闭时，用户将看到静态的锁屏背景图片。

桌面 Spotlight 聚焦

正如我们在 10 月份报道的那样，微软一直试图将 Windows Spotlight 功能带到桌面上。现在看来，该功能将在 2021 年下半年随着 Windows 10 21H2（也就是太阳谷更新）到来。

Spotlight 将允许你用 Bing 当日图片替换桌面背景。要在桌面上启用该功能，你需要打开设置 >个性化，然后从选项中选择 potlight Collection ，如截图所示。

相机设置

微软似乎也在 Windows 10 的主 “设置”应用内尝试新的相机设置。

新的相机设置将允许你直接从设置应用中更改亮度、对比度、预览图像质量、解决硬件问题等。

除了锁屏和桌面功能外，此次预览版本还对任务栏、电池监测器以及内置设置应用进行了改进。