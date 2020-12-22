三大运营商 11 月份数据公布：移动和联通用户均有不同程度减少

12 月 22 日消息 岁暮天寒，凛冬已至。这个冬天，三大运营商的日子似乎并不好过。

近日，三大运营商 11 月份主要运营数据公布。数据显示，在过去一个月的时间，运营商的运营情况开始步入 “低谷”。中国移动的移动用户和 4G 用户出现了负数；中国电信的宽带用户大幅下滑。中国联通的移动用户和宽带用户更是一落千丈。

5G 业务成为运营数据中为数不多的亮点，其中，中国移动打破以往的记录，继上月新增 1520 万 5G 套餐用户后，11 月份，又新增了 1858.9 万 5G 套餐用户，日增约 62 万，增长势头无人可挡。

中国移动发布的数据显示，11 月份，中国移动的移动客户数净减 263.4 万户，用户总数达到 9.4371 亿户。5G 套餐客户保持快速增长，11 月中国移动 5G 套餐客户数净增 1858.9 万户，累计达到 1.47382 亿户；4G 客户数净减 17.9 万户，累计达到 7.73605 亿户；有线客户当月净增 210.5 万户，累计达到 2.2172 亿户。

就移动用户而言，中国移动的移动用户出现如此大幅度的跳水是今年罕见的情况。或许是将 4G 用户向 5G 迁移的原因，中国移动的 4G 用户也出现了明显下滑。而宽带用户新增数保持了以往的高增长，不管其他两家的宽带用户数是增还是减，中国移动的宽带用户一直是呈正向增长态势。11 月，中国移动的 5G 套餐用户依旧保持高速增长，对比 10 月份，新增用户多出了三百多万。

中国电信公布的运营数据显示，11 月份，移动用户数净增 67 万户，移动用户数累计 3.5083 亿户。5G 套餐用户净增 762 万户，5G 套餐用户累计 7948 万户。有线宽带业务方面，中国电信 11 月有线宽带用户数净增 39 万户，有线宽带累计用户数 1.5816 亿户。



对比来看，中国电信 11 月份的表现中规中矩，有进步也有不足。移动用户保持持续增长，但是宽带用户新增数下滑。5G 套餐用户数对比 10 月有所增长，但是对比中国移动的增长幅度还稍显逊色。

电信和联通开启了 5G 网络共建共享先河，并以 SA 独立组网为目标架构，目前双方已经开通共建共享基站超过 33 万个。

对比 10 月份，中国联通的主营业务均出现了下滑。数据显示，中国联通移动出账用户 11 月净减 194 万户，累计达 3.07 亿户，移动出账用户本年累计净减 1138.1 万户。其中，中国联通移动 4G 用户 11 月净增 48.1 万户，累计达到 2.69 亿户，4G 用户本年累计净增 1529.2 万户。固网宽带用户本月净减 64.8 万户，累计用户达 8643.3 万户。令人遗憾的是，中国联通依旧没有公布 5G 套餐用户数。