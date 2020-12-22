蒸汽平台转发完美世界嘉年华活动，网友猜测 Steam 中国将至

IT之家12月22日消息 众所周知，Steam 中国由完美世界代理，而下一届的完美电竞嘉年华宣布将于 2021 年 1 月 16-17 日正式举行。随后蒸汽平台官方转发并宣布 “蒸汽平台实验室，与你不见不散”，有博主指出官方此举是在暗示 Steam 中国即将到来。
IT之家曾报道，Steam 中国客户端账户注册页面现已上线，首批游戏疑也已被泄露。
目前注册页面似乎已无法访问，在此之前，用户可通过注册并完成电子邮箱的验证，然后网页将跳转至一个由 “pwesports.cn”提供的实名认证页面，而该域名则由完美世界征奇（上海）多媒体科技有限公司所拥有。
对于此前泄露的部分游戏，是通过 SteamDB 泄露的一批包括「steamchinaapproved」的标签游戏，其中大多是国产游戏，具体名单如下：
月影之塔 / LUNA The Shadow Dust
归家异途 / Home Behind
汐 / Shio
巨塔 57 / Tower 57
艾希 / ICEY
古剑奇谭二 (GuJian2)
古剑奇谭 (GuJian)
三国志 : 汉末霸业 / Three Kingdoms: The Last Warlord
Last Day of June
Undying（尚未发售）
启蒙 / Enlightenment
临终：重生试炼 / DYING: Reborn
神舞幻想 /Faith of Danschant
终点咖啡馆 / Necrobarista
恶果之地 / Juicy Realm
中国式家长 / Chinese Parents（目前锁国区）
奇奥英雄传 / Chio Hero（尚未发售）
手机帝国 / Mobile Empire
月圆之夜 / Night of the Full Moon
喵斯快跑 / Muse Dash
永遠消失的幻想鄉 / The Disappearing of Gensokyo
太吾绘卷 / The Scroll Of Taiwu
不当英雄 / ROGUELIKE HERO（尚未发售）
电竞传奇 / eSports Legend
西游记之大圣归来 / MONKEY KING: HERO IS BACK
古剑奇谭三 (Gujian3)
指环之城 / Ring the City
篮球计划 / Project Dunk（于今年三月全区停售）