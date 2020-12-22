蒸汽平台转发完美世界嘉年华活动，网友猜测 Steam 中国将至

IT之家12月22日消息 众所周知，Steam 中国由完美世界代理，而下一届的完美电竞嘉年华宣布将于 2021 年 1 月 16-17 日正式举行。随后蒸汽平台官方转发并宣布 “蒸汽平台实验室，与你不见不散”，有博主指出官方此举是在暗示 Steam 中国即将到来。

IT之家曾报道，Steam 中国客户端账户注册页面现已上线，首批游戏疑也已被泄露。

目前注册页面似乎已无法访问，在此之前，用户可通过注册并完成电子邮箱的验证，然后网页将跳转至一个由 “pwesports.cn”提供的实名认证页面，而该域名则由完美世界征奇（上海）多媒体科技有限公司所拥有。

对于此前泄露的部分游戏，是通过 SteamDB 泄露的一批包括「steamchinaapproved」的标签游戏，其中大多是国产游戏，具体名单如下：