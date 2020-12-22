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蒸汽平台转发完美世界嘉年华活动，网友猜测 Steam 中国将至

2020/12/22 9:21:23 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月22日消息 众所周知，Steam 中国由完美世界代理，而下一届的完美电竞嘉年华宣布将于 2021 年 1 月 16-17 日正式举行。随后蒸汽平台官方转发并宣布 “蒸汽平台实验室，与你不见不散”，有博主指出官方此举是在暗示 Steam 中国即将到来。

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IT之家曾报道，Steam 中国客户端账户注册页面现已上线，首批游戏疑也已被泄露。

目前注册页面似乎已无法访问，在此之前，用户可通过注册并完成电子邮箱的验证，然后网页将跳转至一个由 “pwesports.cn”提供的实名认证页面，而该域名则由完美世界征奇（上海）多媒体科技有限公司所拥有。

对于此前泄露的部分游戏，是通过 SteamDB 泄露的一批包括「steamchinaapproved」的标签游戏，其中大多是国产游戏，具体名单如下：

  • 月影之塔 / LUNA The Shadow Dust

  • 归家异途 / Home Behind

  • 汐 / Shio

  • 巨塔 57 / Tower 57

  • 艾希 / ICEY

  • 古剑奇谭二 (GuJian2)

  • 古剑奇谭 (GuJian)

  • 三国志 : 汉末霸业 / Three Kingdoms: The Last Warlord

  • Last Day of June

  • Undying（尚未发售）

  • 启蒙 / Enlightenment

  • 临终：重生试炼 / DYING: Reborn

  • 神舞幻想 /Faith of Danschant

  • 终点咖啡馆 / Necrobarista

  • 恶果之地 / Juicy Realm

  • 中国式家长 / Chinese Parents（目前锁国区）

  • 奇奥英雄传 / Chio Hero（尚未发售）

  • 手机帝国 / Mobile Empire

  • 月圆之夜 / Night of the Full Moon

  • 喵斯快跑 / Muse Dash

  • 永遠消失的幻想鄉 / The Disappearing of Gensokyo

  • 太吾绘卷 / The Scroll Of Taiwu

  • 不当英雄 / ROGUELIKE HERO（尚未发售）

  • 电竞传奇 / eSports Legend

  • 西游记之大圣归来 / MONKEY KING: HERO IS BACK

  • 古剑奇谭三 (Gujian3)

  • 指环之城 / Ring the City

  • 篮球计划 / Project Dunk（于今年三月全区停售）

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关键词：Steam

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