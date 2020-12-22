消息称苹果包下台积电 3nm 初期产能：用于生产 M、A 系列处理器

IT之家 12 月 22 日消息 据台媒经济日报报道，按照台积电规划，3 纳米明年完成认证与试产，2022 年量产，现传出苹果率先包下台积电 3 纳米初期产能，成为台积电 3 纳米第一批客户。

据悉，苹果将通过台积电 3 纳米生产自家 M 系列芯片用于 Mac 与 iPad，后续也将会采用该先进制程生产 iPhone 用的 A 系列处理器。

供应链透露，台积电 3 纳米与 4 纳米试产准备进度同步顺畅，其中，3 纳米积极朝向年产能 60 万片、换算月产能超过 5 万片目标迈进。业界提到，由于 3 纳米投资庞大，从终端而言，至少要 3 亿颗芯片采用，约两年才能回本。

三星也积极推展 3 纳米脚步，预计 2022 年量产。业界观察，台积电 3 纳米试产进度顺畅，仍有望领先三星至少半年量产。

报道还称，同时台积电为了让客户们有更多选择，以及延长 5 纳米家族寿命，会在 3 纳米之前，先推出 4 纳米制程。不过，三星也规划 4 纳米分两期发展，计划 2021 年投入量产，由于三星动作频频，台积已提前展开作业。

IT之家了解到，此前台积电曾宣称，其 3 纳米工艺会比最近的 5 纳米工艺性能提升 10% 至 15%，3nm 芯片将提供 20% 至 25% 的节能提升。