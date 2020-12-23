谷歌将修复 Win10 Chrome 恼人内存占用和崩溃问题

IT之家12月23日消息 外媒 Windows Latest 报道，随着 Windows 10 版本 2004 的发布，微软对操作系统中的 “Segment Heap”内存管理功能进行了改进，并增加了对 Web 浏览器等桌面（Win32）程序的支持。

“Segment Heap”也被引入 Chromium 开源项目，谷歌计划用这个功能来修复臭名昭著的 Chrome 浏览器的内存占用问题。不过，谷歌团队现在决定在 Chrome 浏览器中禁用新的 “Segment Heap”实现，他们现在将启用 “ParitionAlloc-Everywhere”。

ParitionAlloc-everywhere 功能从 8 月开始就在开发中，现在看来正在稳步推进。根据一份文件显示，PartitionAlloc-Everywhere 有其自身的好处：减少了 Chrome 浏览器中的内存使用、分配器和提高了安全性。

IT之家获悉，这使得谷歌 Chrome 更有效地管理内存，从而降低内存的使用量，同时它也将减少潜在的安全问题。

谷歌 Chrome 浏览器的安全性将使用 “MiraclePtr”来提高，这需要 PartitionAlloc。

谷歌强调即将到来的变化的文件目前是内部测试的，很难预测 Chrome 浏览器何时会得到必要的变化，但更多的细节可能会在 2021 年上半年分享。

谷歌将修复 Chrome 浏览器崩溃的问题

除了内存使用的改进，谷歌表示，测试表明，如果 Windows10 的 TerminateProcess 功能用于更多的进程类型，可能会导致更少的浏览器崩溃。

谷歌指出，干净利落地退出一个进程是困难的，也是代价昂贵的，尤其是对于复杂的软件。

Chrome 浏览器已经逐渐转向使用 TerminateProcess 来处理更多的进程类型。该公司提出了一项新的改变，将在 Headless 浏览器中启用 TerminateProcess，这可能导致更少的浏览器崩溃。

“这将避免 Windows 上一些实用程序进程崩溃。我认为将这一政策应用于所有 Headless 进程类型是一个值得尝试的做法。TerminateProcess 已经在许多进程类型中帮了大忙。”谷歌软件开发人员 Bruce Dawson 解释说。

微软和谷歌都认为减少 Web 浏览器的 RAM 内存使用量是很重要的，但像 Segment Heap 和 ParitionAlloc 这样的改进会根据你的机器实现而有所不同。

值得注意的是，微软已经启用了 “现代堆实现”来减少 Edge 内存使用量，而 Edge 团队正在研究另一个名为 “睡眠标签”的功能，带有额外的内存管理改进。