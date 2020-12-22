【IT之家开箱】苹果 AirPods Max 无线耳机图赏：头戴式包耳设计，支持主动降噪

IT之家12月22日消息 苹果月初正式发布了 AirPods Max 无线耳机。这款耳机采用搭载 H1 芯片，共有深空灰色、银色、天蓝色、绿色和粉色五种配色，售价 4399 元。

IT之家现已拿到 AirPods Max 耳机，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

第一部分：开箱

第二部分：耳机

AirPods Max 无线耳机采用包耳式设计，结合了定制声学设计、H1 芯片和先进软件来支持计算音频，通过自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频带来聆听体验。

紧绷在头带上的透气编织穹网，可分散重量，减轻头部压力。不锈钢头带框架则可适应各种头形。伸缩套杆可平滑延伸并在合适的位置固定，来保持贴合度。

AirPods Max 头带和耳罩的接口采用了创新设计结构，能平衡分散耳罩压力，这个设计让两个耳罩都能独立旋转，以贴合用户的头形轮廓。

此外，每个耳垫都采用声学工程设计的记忆棉，带来更好的密合度，苹果称这是带来沉浸式音效的先决条件。

AirPods Max 数码旋钮的设计灵感来自于 Apple Watch，能精准调整音量，并能控制播放、跳过曲目、接听或挂断电话，以及唤醒 Siri。

AirPods Max 采用苹果设计的 40 毫米动圈式驱动单元，可提供丰富深沉的低音、准确的中音范围和清脆干净的高频扩展。独特的双环形钕磁体电机使 AirPods Max 即便在最大音量下可听范围的总谐波失真也能保持在不到 1% 的水平。