市场看好苹果造车，分析师：特斯拉和老车企难抵挡

12 月 23 日，苹果加速推进汽车计划的消息提振了该公司股价，该股在美国当地时间周二增长逾 3%，仅新增幅度就超过通用汽车公司市值。

知情人士此前表示，苹果自 2014 年以来在汽车领域的努力进展并不顺利，该公司现在的目标是在 2024 年投产一款乘用车，并将搭载自主研发的突破性电池技术。消息传出后，特斯拉股价受创走低，但促使苹果当前或潜在合作伙伴的股价暴涨。

Evercore 分析师阿米特 · 达里亚纳尼 (Amit Daryanani)写道：“如果苹果在汽车电池方面取得突破，这可能会成为最终推进生产的动力，因为电池成本是电动汽车大规模普及的主要障碍之一。”

苹果股价最终上涨 2.9%，报收于每股 131.9 美元，使苹果市值增加逾 620 亿美元。而通用汽车公司目前的市值约为 580 亿美元。在盘中高点，苹果的市值在过去两天涨幅超过了底特律三大汽车制造商市值的总和。

自今年 11 月初以来，苹果股价已上涨逾 20%，使其今年迄今的涨幅达到 81%。苹果有望连续第二年实现 80% 以上的增长。

摩根士丹利 (Morgan Stanley)分析师亚当 · 乔纳斯 (Adam Jonas)称，苹果进军自主驾驶电动汽车领域可能会创造 “新的特斯拉熊市”。特斯拉的股价继周一下跌 6.5% 后，周二又下跌了 4%，但其股价也受到了加入标准普尔 500 指数（S&P 500）的影响。

乔纳斯表示：“苹果可能进入汽车行业，这可能是投资者不得不考虑看跌特斯拉股票最可信、最令人敬畏的理由。我们长期以来始终认为，对于特斯拉来说，像苹果这样的科技巨头与富士康等制造合作伙伴的合作，代表着比老牌汽车制造商更令人敬畏的威胁。”

乔纳斯补充说，苹果也可能对通用、福特等老牌汽车制造商构成威胁，如果 “苹果真的要施展拳脚”，这两家公司将很难与之竞争。乔纳斯给予特斯拉的评级为 “买入”，未来 12 个月的目标股价为 540 美元，比目前的交易水平低约 15%。

知情人士还称，苹果已经决定从外部合作伙伴那里获得更多造车支持，包括引入激光雷达传感器系统，该系统可以帮助自动驾驶汽车获得道路的三维视图。

为苹果测试车辆提供激光雷达传感器系统的 Velodyne Lidar 周二股价跳涨 14%，Lumar Technologies 上涨 8%。

目前还不清楚谁会帮助组装苹果品牌的汽车，但消息人士表示，他们预计该公司将依赖制造合作伙伴来制造汽车。

风投机构 Loup Ventures 管理合伙人吉恩 · 蒙斯特 (Gene Munster)依然看好特斯拉，并认为苹果汽车不会对特斯拉的市场份额构成威胁。他相信苹果很可能在未来十年内拥有与自动驾驶汽车相关的业务，但苹果汽车不会从特斯拉手中夺走市场份额，而是会抢走传统汽车制造商的份额。

Loup Ventures 预测，到 2025 年，电动汽车将占所有汽车销量的近 30%。该公司相信，届时特斯拉将占据全球电动汽车市场三分之一的份额。因此，苹果有机会从传统汽车制造商和其他初创企业手中抢占电动汽车市场的更大份额。

蒙斯特写道：“最有可能的是，苹果最初在美国城市推出数百辆汽车，然后在一两年后才会被广泛使用。”Loup Ventures 预测，苹果汽车只会在短期内导致特斯拉股价下跌。