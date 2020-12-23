《赛博朋克 2077 》退款后，调整销量突破 1300 万份

IT之家12月23日消息 外媒 Windows Central 报道，《赛博朋克 2077》仍然是许多批评和商业审查的对象，但尽管游戏的基础游戏主机版本反响不佳，但销量似乎仍然强劲。CD Projekt Red 母公司 CD Projekt S.A. 今天分享了一份投资者报告，确认《赛博朋克 2077》销量已超过 1300 万份。该游戏从 2020 年 12 月 10 日上市。

据悉，这份报告是基于 “从数字发行平台获得的报告和从实体发行商收集的数据”，以说明到目前为止的任何退款申请，不过具体退款的份数仍然未知。

高端 PC 版《赛博朋克 2077》广受好评，但游戏机版本，尤其是 Xbox One 和 PS4 上的游戏机版本，却令人难以置信地褒贬不一。糟糕的性能、视觉质量、故障和主机崩溃都经常被报道。到目前为止，CD Projekt Red 已经发布了几个热补丁，提高了整体性能，并移除了一些更严重的故障和错误。

IT之家报道，微软和索尼为《赛博朋克 2077》提供无条件退款，百思买等零售店也是如此。微软已经为任何希望在 Xbox 上购买《赛博朋克 2077》数字版的玩家提出了性能警告，而索尼互动娱乐则从 PlayStation 商店中撤下了这款游戏。

CD Projekt Red 计划在整个明年 1 月和 2 月发布额外的补丁，以改善整体体验。此外，为充分利用 Xbox Series X、Xbox Series S 和 PS5 硬件的游戏下一代更新将在 2021 年的某个时候推出。