迷雾中的苹果汽车：库克拒绝收购特斯拉是要做终结者吗

过去五年时间，苹果造车项目一直笼罩在神秘的面纱下。外界只知道苹果可能会在未来几年发布一款电动车，却对新车的具体技术知之甚少。苹果汽车会成为特斯拉的终结者吗？

库克拒绝会见马斯克

马斯克不喜欢苹果，这从来不是秘密。据《马斯克传》的作者艾什利 · 文斯 (Ashlee Vance)向新浪科技透露，马斯克不喜欢别人把自己和乔布斯相提并论，更反感媒体给他冠上 “乔布斯接班人”的称谓。他并不喜欢苹果。

2015 年苹果大举挖角特斯拉的时候，马斯克曾经对媒体嘲讽说，“苹果只能招我们不要的人，我们把苹果戏称为’特斯拉坟墓’(Tesla Graveyard)。如果你在特斯拉干不下去，那就去苹果吧。我可不是在开玩笑。”

那年硅谷开始热传苹果秘密造车的消息。苹果从传统汽车行业招了不少资深人士，包括克莱斯勒菲亚特的品控主管以及戴姆勒奔驰的自动驾驶研发主管等等。此外，苹果还从特斯拉挖了一些技术员工，主要是自动驾驶方面的人才。

那年 7 月库克还带着一批高管去德国拜访了宝马汽车，并且参观了 i3 电动车的生产线。据德国媒体报道，苹果考虑以宝马 i3 为原型来测试自动驾驶，也可能和宝马在汽车领域合作，进军汽车行业的意图不言自明。

没人喜欢自己新添强敌。马斯克公开看轻苹果在汽车行业的前景。“认真的说。苹果投资这个领域是好事。但汽车可比手机手表复杂得多。你总不能跑去和富士康说，给我造一辆车出来。”

不过，马斯克自己同样不是汽车行业出身。他是个互联网行业的创业者，以投资者的身份进入特斯拉，带领这家电动车公司连续推出几款颠覆性产品，成为了新兴电动车行业的领头羊。

尽管表面上对苹果各种公开贬低，但或许马斯克自己也清楚，特斯拉未来的最大对手可能不是那些传统车企巨头，而是消费电子行业的巨头苹果。没人喜欢自己的竞争对手，马斯克多次嘲讽的对象还有贝佐斯的 Blue Origin——Space X 的最大竞争对手。

一个非常有趣的细节是，据马斯克自己介绍，在特斯拉因为 Model 3 项目陷入资金困境的时候，他曾经主动联系库克寻求苹果收购特斯拉，但却吃到了无情的闭门羹。库克甚至连会谈的兴趣都没有。当时特斯拉的市值只有 600 亿美元，而现在是 6000 多亿美元。

绝密中的绝密项目

库克为什么对特斯拉毫无兴趣？苹果从来没有巨资收购成熟业务的历史，此前的最大收购还是 30 亿美元收购耳机制造商 Beats。苹果更擅长和喜欢的，是自己亲手打造贯穿苹果自己基因的产品。哪怕买了 Beats 之后，苹果也依然自己发布了 Airpod 和 Homepod 等系列音响产品，而且研发和 Beats 是完全独立。

苹果要做车，这并不是秘密。早在 2014 年，苹果内部创建了 “泰坦项目”(Project Titan，Titan 是巨人的意思)的造车计划，但外界是在 2015 年苹果大举挖角传统汽车行业和电动车行业技术人员之后，才逐渐了解到苹果的造车项目。

新浪科技联系到两位曾经在 “泰坦项目”从事自动驾驶技术研发的硅谷工程师。由于和苹果签有严格的保密协议，他们即便已经离开苹果，依然无法透露更多情况，只能选择性地确认部分信息。“违约金是天价”，其中一位工程师这样解释道。

据他们透露，即便是在素以保密文化著称的苹果，泰坦项目也是绝密中的绝密。这些工程师甚至不允许向外界透露自己所在的部门和工作细节，在 Linkedin 上也不能就这段经历写自我介绍。而且，他们并不在苹果总部工作。

即便是在泰坦项目中的不同小组间，也彼此不清楚对方的工作进度。这种状况类似于当年苹果打造 iPhone：除了几个高层，软硬件部门彼此都不清楚对方做得怎样；在最终发布之前，见过真正的产品的人屈指可数。这也足以看出苹果对汽车项目的重视程度。

最多时，苹果曾经有 5000 多名员工从事泰坦项目。不得不感慨苹果的保密文化，这么多人参与的大项目居然到现在都没有具体细节泄露，外界只能从供应链方面去猜测苹果汽车。当然，正如前苹果工程师所说，泄密的代价也是他们无法承受的。

近期有产业链的消息称，苹果可能会提前在 2021 年 9 月发布新车，明年第二季度就开始生产相关部件。但新浪科技所采访的前苹果汽车项目工程师对此持怀疑态度，“虽然我也不了解具体情况，但根据自己所知道的猜测，这个进度不太可能。2024 年还差不多。”

而以研究苹果产业链闻名的天风证券分析师郭明𫓹此前预计苹果汽车的发布时间会在 2023 年 - 2025 年。近期也有消息称，苹果汽车的生产时间会在 2024 年，也可能会在 2025 年上市。

到底造不造整车

苹果到底想怎样造车，自己做电动整车还是只做自动驾驶系统？这是围绕苹果汽车的最大谜团。过去几年时间，不断传出消息称苹果已经放弃造整车的计划，只专注于做自动驾驶平台；但事实似乎却并非如此。

泰坦项目最早的项目负责人是前福特明星工程师、前苹果副总裁扎德斯基 (Steve Zadesky)，他得到了库克许可，从各个部门挑选技术人才组建团队。2015 年苹果还从奔驰挖来了北美区研发总裁翁格维奇 (Johann Jungwirth)，他专注的是自动驾驶技术领域。

在扎德斯基的负责下，最初苹果的方向是自己做电动车，而且计划在 2020 年 - 2021 年发布。不过，这个造整车的方向并没有得到库克的全力支持，扎德斯基也因此在 2016 年初离开了苹果。

库克当时考虑和宝马汽车深度合作，以 i3 电动车为平台打造 “苹果宝马汽车”。此外，他也和奔驰和大众探讨过合作的可能性。苹果甚至在德国组建了一个汽车团队，以便在汽车行业所在地直接进行研发合作。

过去四年时间，苹果造车项目一直由高级副总裁曼斯菲尔德 (Bob Mansfield)领导，直到他今年正式退休。目前汽车团队向苹果人工智能与机器学习高级副总裁吉安德雷亚 (Giannandrea)报告，他曾经是谷歌的人工智能核心骨干。

让库克犹豫的主要原因是：汽车和手机电脑完全不一样，一辆汽车有 10000 多个部件，需要一个规模庞大的产业链，单是汽车工厂就需要投资数十亿美元。而苹果习惯了代工的轻模式，芯片和产品都交给代工厂制造组装。

不过，一系列新动态让外界又看到了苹果造整车的可能性。有消息称苹果已经和汽车部件巨头麦格纳 (Magna)达成了代工合作协议，和中国电池供应商宁德时代达成了合作。按照惯例，这些企业是不会对此类合作传言置评的。

此外，苹果还从美国电池供应商 A123 挖来了数名核心技术人员，从特斯拉挖来了 Model 3 首席汽车工程师菲尔德 (Doug Field)来具体负责泰坦项目 (他此前就是从苹果跳槽到特斯拉)。2018 年苹果还在距离特斯拉工厂不远的 Milpitas 市租赁了一个小工厂，外界猜测这里可能是苹果的样车生产地。这些举措让外界坚信苹果的真正目标是和特斯拉正面竞争。

“按照苹果软硬件一体化的产品理念，必然会自己造整车，这只是时间问题。你能想象苹果把 iOS 系统开放给其他智能手机厂商吗？”新浪科技采访的一位前苹果汽车项目工程师这么说到。

自动驾驶是核心

按照现在曝光的传言，苹果可能在 2024 年发布的应该是一款面向消费者的电动轿车，处理器由苹果和台积电合作打造。苹果产品定价肯定不会低，但会低于特斯拉的高端轿车 Model S。而此前曝光的电动小客车实际上是苹果和大众基于后者车型合作的自动驾驶技术测试项目。

与其他苹果产品一样，设计肯定是苹果汽车的一大卖点。与 iPhone 的深度整合也会是苹果汽车的最大卖点。库克的接班人、苹果 COO 威廉姆斯 (Jeff Williams)曾经将汽车定义成 “终极的移动设备。”今年展示的 iPhone 解锁宝马汽车只是苹果在汽车领域的一个细节体验，苹果汽车的前挡风玻璃可能会成为驾驶参数的显示屏。

不过，自动驾驶才是泰坦项目的核心所在，库克本人迄今对于汽车项目的表态寥寥无几，但他所提到的都是自动驾驶。“我们正专注于自动驾驶系统，这是我们认为非常关键的核心技术。”目前可以查询的苹果汽车相关专利，大部分是自动驾驶相关的。

2017 年苹果拿到了加州交管局 (DMV)颁发的自动驾驶车辆上路测试许可。但硅谷路上行驶的苹果自动驾驶车辆则是在雷克萨斯 RX450h 混动车型上改装的，这也是谷歌无人车此前的改装车型。此外苹果还改装过道奇的 SUV 和大众的小客车进行自动驾驶技术测试。

从外观来看，苹果汽车采用了激光雷达、毫米波雷达和摄像头的混合方案，这也是自动驾驶的常规成熟方案。有传言称，苹果不会采用目前其他无人车的那些造型显赫、造价昂贵的 64 线激光雷达，而会采用定制的小型化激光雷达部件，甚至有可能自己研发激光雷达，以便于软硬件整合。

去年 7 月，苹果收购了一家自动驾驶创业公司 Drive.ai。此次收购是一次人才收购，苹果主要看上的是 90 多名工程师，因为 Drive.ai 已经资金断裂濒临破产。这家公司的核心技术实际上是百 度人工智能负责人吴恩达的斯坦福团队，吴恩达妻子出任联合创始人。

此外，苹果挖角的自动驾驶人才还包括特斯拉自动驾驶固件负责人、英伟达的深度学习主管和 Waymo 的系统工程主管等诸多业界知名技术专家。去年 8 月苹果已经在加州交管局注册了 64 辆自动驾驶车辆和 100 多名安全员，这一数量甚至超过了谷歌。

苹果造车势在必行

苹果当然会造车，这完全符合逻辑。正是从个人电脑领域成功跨界颠覆到智能手机行业，才让苹果登上了消费电子行业巅峰，年营收突破 2000 亿美元，市值突破两万亿美元 (是的，现在苹果市值是 2.25 万亿美元)。而要再度实现突破，就必须开拓更大的新市场。

早在 2008 年，乔布斯时期就曾经考虑过做汽车，但最终决定暂时专注于 iPhone 项目。直到 2014 年特斯拉已经取得成功之后，库克才决定最终启动汽车项目。相比之下，谷歌是在 2009 年就开始投资自动驾驶，2016 年分拆出无人车子公司 Waymo。

造车对苹果意味着什么？过去几年苹果一直在努力拓展新的营收来源。苹果营收过度依赖 iPhone，一度营收占比超过三分之二；而智能手机行业已经陷入饱和，iPhone 销量更是从 2015 年以来就停止增长，靠着均价提升才维持营收增长。

去年 iPhone 销量甚至一度大幅下滑 15%，是库克此前布局的服务业务营收和新开拓的手表耳机热销，才支撑着苹果财报度过了最为艰难的一段时间。而现在 iPhone 的营收占比已经降到了 50% 以下。

没有什么能比汽车市场更能满足苹果的增长需求。这是一个比消费电子行业更为庞大的市场。去年全球乘用车总销量 6550 万辆，同比下滑 3%；中国和美国是最大的两个市场，销量分别为 2104.5 万辆和 1696 万辆。

而且这还是一个颠覆空间巨大的传统市场。应对气候变化已经成为了全球主要国家的共识。各国都将电动车视为减少排放的主要手段，加州和西欧各国甚至计划在 15 年后禁止燃油车新车销售。

IEA 的数据显示，去年全球电动车销量仅有 210 万辆，销量占比仅为 3%。特斯拉的 Model 3 以 30 万辆的销量成为去年全球电动车销售冠军，而特斯拉去年总销量为 36.75 万辆，今年则有望交付超过 50 万辆。

正是靠着过去两年的销量增长，特斯拉才得以在今年股价疯狂飙升，甚至突破了 6000 亿美元，甚至是七大传统汽车巨头的市值总和 (哪怕特斯拉的销量只是他们的一个零头)。根据摩根大通的预计，2025 年全球电动车的销售比例将达到 15.7%。而特斯拉的年交付量届时将达到 305 万辆。

真正颠覆传统行业巨头的，并不是行业之外的新人，而是存在技术交叉的跨界巨头。颠覆胶片影像巨头柯达的并不是新兴企业，而是佳能、尼康这些原本的光学和相机巨头；颠覆功能手机巨头诺基亚的也不是创业公司，而是苹果和谷歌这些在人机交互和移动系统方面的软件巨头。

特斯拉已经给汽车行业带来了足够的冲击，并成为了新兴电动车行业的领头羊。那么真正给汽车行业带来全方位颠覆的，会是在人机交互、芯片设计和人工智能方面拥有顶级实力的苹果吗？

如果苹果能够成功挺进汽车行业并占有一席之地，那么这家公司无疑会成为特斯拉最大的竞争对手。库克之所以拒绝会见马斯克，或许是因为马斯克此前对苹果的狂言妄语，但更直接的原因或许是他相信苹果可以造出更好的车。