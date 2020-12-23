苹果造汽车计划带动供应链股价大涨，特斯拉等车企股价下跌

据报道，由于有消息称苹果计划在短期内推进电动汽车的生产计划，周二该公司股价大涨，涨幅超过 3%，苹果所增加的这部分市值，超过了通用汽车的总市值。

苹果股价最新上涨 2.9%，报于 131.9 美元，其市值增幅有望超过 620 亿美元。而按照当前的股价计算，通用汽车目前的市值大约为 580 亿美元。在交易日最高点时，苹果公司在过去两天中的市值涨幅，超过了底特律三大汽车制造商的市值总和。

周一有消息人士透露，自 2014 年以来，苹果的汽车项目进展一直不够顺利，当前该公司的目标是在 2024 年生产一款乘用车型，新车将搭载苹果公司自己开发的突破性电池技术。

这一消息对特斯拉等汽车制造商的股价形成了打击，理想汽车跌超 6%，小鹏汽车跌超 5%，蔚来汽车跌超 4%，特斯拉跌 3.8%，盘中一度跌超 5%。同时，苹果公司的一些现有或潜在合作伙伴的股价则迎来了上涨，Lumentum 控股大涨 9%，思佳讯涨超 2%，Qorvo 涨 1.8%，Jabil 涨超 1%；电动汽车芯片制造商 Cree 也涨超 2%。激光雷达传感器系统制造商 Velodyne Lidar 的股价上涨了 14%，苹果测试车辆使用的就是这家公司的激光雷达。另一家激光雷达制造商 Luminar Technologies 的股价上涨了 8%。

Evercore 分析师阿密特 · 达里亚纳尼（Amit Daryanani）表示：“电池成本是电动汽车大规模普及的主要障碍之一，如果苹果实现了电池技术上的突破，那么这可能成为最终推进生产的动力。”

周一，特斯拉股价下跌 6.5%，周二又下跌了 4%，盘中该公司股价还受到了加入标普 500 指数的影响。

摩根士丹利分析师在一份报告中表示：“从特斯拉的角度来看，我们一直认为，像苹果这样的科技企业要比传统 OEM 厂商拥有更强大的竞争力。”

知情人士还透露，苹果已经决定与外部合作伙伴一起，开发自动驾驶系统中的元素，该系统可以帮助自动驾驶汽车获得道路的三维地图。

有消息称，预计苹果将与其他合作伙伴一起制造汽车，但是现在还不清楚哪家公司将成为苹果汽车的代工商。

Loup Ventures 的管理合伙人基恩 · 蒙斯特（GeneMunster）表示：“起初，苹果有可能将几百辆汽车在美国城市进行推广，然后行驶一两年，然后再对其进行更大规模的推广。”