《王者荣耀》等 100 款游戏开启人脸识别：未验证成功平时只能玩 1.5 小时

IT之家 12 月 23 日消息 据中新网报道，近日，不少《王者荣耀》玩家反映，收到人脸识别验证弹窗提醒。

中新网从腾讯获悉，其已在《王者荣耀》《和平精英》在内超过 100 款移动游戏产品内开启人脸识别验证，针对性解决 “孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题。登录环节拒绝或未通过验证的用户，平时只能玩 1.5 小时 / 天，充值环节拒绝或未通过验证，则无法继续充值。

IT之家曾报道，今年 6 月份，腾讯游戏正式升级未成年人保护措施：在对已实名未成年人 “限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对 “孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。

在游戏登录环节：对疑似由未成年人操作的成年人帐号，在其登录游戏时即要求进行人脸识别验证，与公安权威平台数据比对。拒绝或未通过验证的用户，将被纳入未成年人防沉迷监管，平日限玩 1.5 小时 / 天，法定节假日限玩 3 小时 / 天，22：00 - 次日 8：00 无法登录游戏。在充值支付环节：当疑似由未成年人操作的成年人帐号月充值大于 400 元时，或用户出现异常充值行为（如短时间充值金额激增等）时，即会被要求进行人脸识别验证。本月中旬，腾讯还将人脸识别从未成年用户扩展到 60 岁及以上的用户。