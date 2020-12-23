全球首列，时速 350 公里高速货运动车组在河北唐山下线：超大装载门

IT之家12月23日消息 今天，全球首列时速 350 公里高速货运动车组在河北唐山正式下线。IT之家获悉，和普通客运动车组相比，这列具有中华鲟骨骼仿生形车头、银白红三色贯通车身的高速货运动车组，在外观上有一个显著的不同——每节车厢侧面都有一对2.9米宽、全球最大开度的装载门，方便货物装载。

据中国中车方面介绍，高速货运动车组具有 4 项优势：

一是突破了轨道交通货运快速化关键技术。高速货运动车组以我国时速 350 公里高速动车组平台为基础，突破了承载系统、走行系统、智能化装卸设备、快速装卸等多项轨道交通货运快速化关键技术，首创高速货运列车大开度装载门、标准集装器谱系化产品及模块化货运专用地板等全系列装卸设备，显著提升装卸作业效率，实现了大载重、大容积、快速装卸及货物在途管理。

二是满足中长途快速货运需求。高速货运动车组利用大数据分析、云端虚拟配载、精准重量控制和遗传算法等技术，实现了货物的智能配载和车辆负载的合理分配。采用无载波脉冲通信（UWB）技术、移动数据网络及北斗卫星导航技术，实现了货物的精准识别、精确定位和货物信息的车地交互。满足 600-1500 公里距离中长途快速货运需求，具有运输时效性高、运营频次多、运输成本低以及全天候运行等显著优势，在全球首次实现时速 350 公里高铁货物快运，显著提升了我国轨道交通装备的自主创新水平。

三是安全环保。高速货运动车组外皮采用环保水性漆，具有绿色环保，无刺激性气味、无污染，在长期应用过程中对人体和环境无危害，并且表面细腻、美观，硬度高、易清洁。动车组设置了智能火灾报警系统，应用多种防火阻燃新材料、新技术，货仓区采用新型膨胀型防火涂层，防火层使用寿命可达 10 年以上。

四是环境适应性和运营经济性显著提升。时速 350 公里高速货运动车组适应环境温度 - 25℃至 40℃，动力配置为 4 动 4 拖 8 辆编组，载重不少于 110t，载货容积不少于 800m³，载货空间利用率≥85%。相较于航空、公路运输，货运动车组受环境因素影响较小，1500 公里的距离 5 小时内即可到达。动车组车头采用中华鲟骨骼线形的仿生学设计，增大了车头长细比，经风洞试验证明，该头型在动感美观的同时，与既有车型相比大幅降低了运行阻力，货物单位重量能耗仅为飞机的 8%。