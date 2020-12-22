京雄城际铁路今日按图试运行：时速 350 公里，全程约 50 分钟

IT之家 12 月 22 日消息 据雄安发布报道，连接北京和雄安新区的京雄城际铁路今天起进入全线按图行车试验的最后阶段。京雄城际铁路预计今年年底前全线开通运营，初期，北京西到雄安全程运行时间约 50 分钟。

IT之家获悉，京雄城际铁路新建线路自北京李营站到雄安站，正线全长 92.79 公里。李营站至北京西站利用既有京九铁路连接，北京西至大兴机场站已于 2019 年 9 月 26 日开通运营，列车按时速 250 公里运行。大兴机场至雄安站今年 9 月 16 日开始联调联试，开通后，列车将按时速 350 公里运行，沿线配套设施已陆续启用。

目前京雄城际铁路工程建设已经基本完成，试运行阶段将主要进行站房装饰装修、线路验收、列车运行调试等相关工作。预计年底前正式开通运营。

在全线最大车站——雄安站，安装了一个智慧大脑，将生产管控和服务信息自动采集到一个数据平台，可对车站内包括水表、电表、电梯、列车时刻表在内的设施进行实时监控，为旅客提供更精准的日常出行和应急处置信息。

就在京雄城际铁路即将开通运营的同时，我国 “八纵八横”高铁网的重要一纵：京港高铁的最北端——京雄商高铁，以及连接山西忻州和雄安新区的雄忻铁路等也正在规划建设。

未来，雄安站将成为我国 “八纵八横”高铁网的新枢纽。

按照规划，即将开通运营的京雄城际铁路，在建成运营初期，是中长期铁路网规划 “八纵八横”中京港通道的组成部分，与此同时，从北京丰台站，经雄安新区到河南商丘的京雄商高铁，雄安新区至山西忻州高速铁路已获国家铁路局批复。而在距离雄安站 20 公里左右的雄安新区的核心城区，还将建设一座雄安西站，方便不同方向的城际列车在两站间通行。