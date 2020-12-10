波士顿动力再次被卖，韩国现代接盘

据韩国经济日报报道，现代汽车集团将收购波士顿动力公司（Boston Dynamics）——全球机器人开发领域的领头羊。这是今年 10 月，郑义宣担任现代汽车集团会长后，首次大型并购（M&A）。

8 日，据投资银行（IB）业界透露，现代汽车集团与日本软银集团进行了协商，并最终敲定了交易价格等具体条款，在不久后将正式公布接盘计划。据悉，现代汽车、现代摩比斯等现代汽车集团旗下公司决定分批收购，价格仅为 8000 亿至 9000 亿韩元（约合人民币 49 亿至 55 亿元），略低于当初预计的 1 万亿韩元。将由现代汽车承担其中一半左右。

波士顿动力以机器狗 “Spot”而闻名。1992 年从麻省理工学院（MIT）研究所分离出来后，2013 年被谷歌收购，2017 年再次被软银收购。2015 年首次亮相的 “Spot”，具备四脚行走、跑步、爬楼梯的能力，备受瞩目。

现代汽车集团认为 “机器人科学（Robotics）”是未来成长动力，通过此次收购，有望进一步加速抢占未来移动出行（Mobility）市场。去年 10 月，郑会长在与干部员工的会议上表示：“（现代汽车集团未来的事业将由）汽车占 50%，30% 是私人飞机（PAV），其余 20% 则是机器人。”

2018 年，郑会长在集团内新设机器人团队后，就对无人驾驶领域初创公司 42dot 和机器人方面新创企业 Real Time Robotics 等进行了投资。今年年初还公布了今后 5 年内向个人飞行器（Personal Air Vehicle）、机器人、最后一英里移动出行方案（Last Mile Mobility）等投资 100 万亿韩元（约合人民币 6 千亿元）的计划。投资银行业界认为，现代汽车集团在其他移动出行领域也将积极进行并购。