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苹果开始向安全研究人员发送 “越狱版”iPhone：更容易发现 Bug

2020/12/23 14:24:25 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 23 日消息 苹果在 7 月宣布推出新的苹果安全研究设备计划，该计划旨在为研究人员提供特别配置的 iPhone，这些 iPhone 配备了独特的代码执行和遏制策略，以支持安全研究。

苹果公司从今天开始通知第一批将收到这些特殊 iPhone 的研究人员，这些设备将立即寄出。根据该计划的条款，这些设备将借给研究人员，为期 12 个月，但可续期。

安全研究设备计划的目标是进一步提高 iOS 系统的安全性，苹果认为安全研究人员的贡献将协助公司实现提高消费者安全性的目标。苹果表示，重视与独立研究人员的合作，并感谢他们在苹果平台上所做的工作。

苹果将提供的 iPhone 比消费类设备的锁定程度更低，这将使研究人员更容易找到严重的安全漏洞。这些设备跟量产版手机很像，拥有最新版本的 iOS 和现代硬件。研究人员将不需要越狱手机来进行研究，这将使他们能够调查平台安全功能，他们可以运行任何他们想要的工具来测试操作系统。

IT之家了解到，计划参与者可以访问大量的文档和与苹果工程师合作的专用论坛。安全研究设备计划与漏洞赏金计划同时进行，因此找到漏洞的研究人员可以获得最高 150 万美元的奖金。

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关键词：苹果iPhone

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