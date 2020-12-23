LG 电子将与麦格纳成立一家合资公司 生产电动汽车零部件

【TechWeb】12 月 23 日消息，据国外媒体报道，LG 电子和加拿大汽车零部件制造商麦格纳宣布，计划出资 10 亿美元成立一家合资公司，生产电动汽车零部件。

LG 电子在一份文件中表示，麦格纳将持有合资公司 49% 的股份，而 LG 电子将持有合资公司剩余 51% 的股份。

该公司表示，该合资公司暂定名为 LG Magna e-Powertrain，将在韩国仁川和中国南京的工厂生产电动马达、逆变器、车载充电器和电子驱动系统。

该交易预计将于 2021 年 7 月完成，但必须满足一系列条件，包括获得 LG 股东的批准和所有必要的监管机构批准。

LG 电子是韩国仅次于三星的第二大电子公司，除了智能手机，它还涉足一系列行业，包括白色家电、家用设备等。

据悉，该公司在 4G LTE 和 5G 专利方面处于领先地位。美国一专利咨询公司的数据显示，该公司从 2012 年到 2016 年连续五年获得美国最多的 LTE 和 LTE-Advanced 专利。

麦格纳是一家汽车零部件供应商，具备整车工程及代工制造专长，产品能力包括制造车身、底盘、外饰、座椅、动力总成、电子、自动驾驶辅助、镜像、闭锁及车顶系统，拥有多个领域的电子和软件工程能力。该公司是特斯拉的供应商，为特斯拉供应内饰板。