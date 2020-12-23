雷柏发布 ralemo 圣诞定制版无线键鼠

IT之家12月23日消息 国内外设厂商雷柏昨日发布了 ralemo Pre 5 圣诞定制版无线机械键盘、ralemo Air 1 圣诞定制版无线鼠标。ralemo 乐萌是雷柏旗下专为女性设计的系列，做工精致，设计漂亮，与此前产品完全不同。

ralemo Pre 5 无线机械键盘采用了墨绿配色，搭配可爱的高亮圆形键帽，边缘有着百褶纹路。键帽采用墨绿、白、红三种圣诞配色，空格键、功能键均有着白色的雪花等元素点缀。此款键盘硬件上与标准版相同，采用 79 个按键设计，采用了雷柏自主研发的机械轴体，按键寿命 6000 万次。键盘支持蓝牙 5.0/3.0、2.4G 无线、有线三种连接模式，可以同时连接电脑、笔记本、平板、手机等 5 台设备，键盘上可以快速切换。

此外，ralemo Pre 5 键盘搭载白色背光，有着 6 种背光模式、4 档亮度调节。键盘有线模式支持全键无冲，采用 Type-C 接口。内置 4000mAh 大容量锂电池，正常使用情况下可用 13 天。

ralemo Air 1 无线鼠标采用镂空外形设计，内侧点缀有白色雪花元素，支持 Qi 无线充电。鼠标搭载静音微动，重量仅为 74g，DPI 支持 600/1000/1300/1600 四挡切换，最大加速度 20G，最高追踪速度 80inch/s。无线协议支持蓝牙 5.0/3.0、2.4G，附带接收器，同样支持同时连接多个蓝牙设备。

这款鼠标搭载 300mAh 锂电池，续航时间 25 天。底部有着 Type-C 充电口，同时支持 Qi 无线充电。

IT之家了解到，雷柏 ralemo Pre 5 圣诞定制版无线键盘售价 599 元，雷柏 ralemo Air 1 无线鼠标售价 299 元。