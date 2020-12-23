字节跳动将使用 AI 技术研发新药，正在招募人才

IT之家12月23日消息 据外媒 techcrunch 消息，字节跳动 AI 实验室正在北京、上海、美国加州 Mountain View （山景城）招募人工智能和药物研发方面的人才。招聘通知中表示，“我们正在寻找合适的候选人加入我们的团队，在人工智能 AI 算法的支持下进行药物发现、制造的前沿研究。”药物研发团队正在招募包括实习生在内的五个职位，均需要博士或者以上学位，专业为计算机科学、数学、计算生物学、计算化学等。应聘者将从事药物研发工作，如设计、验证、模拟。

字节跳动此前成立了专门负责大健康业务的极光部门，由原百度副总裁吴海峰带队，向字节跳动全球 CEO 张一鸣汇报。该部门的业务对外统一品牌为 “小荷健康”。

IT之家了解到，字节跳动的 AI Lab 人工智能实验室成立于 2016 年，其主要研究重点是开发为字节跳动内容平台服务的创新技术。实验室负责人为马维英，目前同时兼任中国科学院计算技术研究所导师。

不仅字节跳动即将开展药物研发，此前腾讯也同样成立了人工智能药物研发团队，；隶属于该公司人工智能团队。据路透社今年 9 月报道，百度计划为一家新的生物技术创业公司筹资 20 亿美元。华为同样也通过云计算业务部，在药物发现、医学影像方面做出了努力。