上海电信卫星 Ku 频段转发器及临时资源采购，中国卫通中标

今日，从中国电信官网获悉，上海电信发布关于 2021 年采购中国卫通集团股份有限公司亚太 6C 号卫星 Ku 频段转发器以及中星 / 亚太系列卫星 Ku 频段转发器临时资源的单一来源采购公告。

公告显示，上海电信将租用亚太 6C 号卫星 Ku 频段转发器 0.2MHz 长包信道及中星 / 亚太系列卫星 Ku 频段转发器临时资源，用于 2021 年应急卫星通信平台（ViperSat 平台）运行服务项目。新的服务周期为：2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日。

上海电信方面表示，应急卫星通信平台（ViperSat 平台）拥有固定和可移动的卫星站，通过同步卫星的转发，主要为政府客户和城市公共服务企业提供专业的卫星通信服务。我公司的应急卫星通信平台（ViperSat 平台）针对中国大陆区域卫星应急通信需求，需要租赁亚太 6C 号卫星 Ku 频段转发器大陆波束信道资源以及中星 / 亚太系列卫星 Ku 频段转发器大陆波束信道临时资源，为上海商飞、上海民防、上海疾控等用户提供应急卫星通信服务。

而中国卫通集团股份有限公司是唯一可在中国大陆提供亚太系列卫星转发器资源的公司，主要是为用户提供（租 / 售）高质量、多样化的转发器资源，以及相关卫星应用行业所需的服务。考虑到为了继续平稳的向用户提供相关应急卫星通信服务，该项目将采用单一来源采购模式，并确定单一来源的供应商为中国卫通集团股份有限公司。