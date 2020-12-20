SpaceX 成功发射秘密卫星，今年已完成 26 次发射刷新纪录

当地时间周六，美国太空探索技术公司 SpaceX 成功将美国国家侦察办公室 (NRO)的秘密间谍卫星送入轨道，这是该公司今年完成的第 26 次火箭发射，并创造了全年发射次数最多的新纪录。

此次任务名为 NROL-108，由已经发射了四次的猎鹰 9 号火箭助推器 B1059 从 NASA 肯尼迪航天中心 39A 发射台送入轨道。发射大约 9 分钟后，助推器返回并降落在卡纳维拉尔角附近的 SpaceX 1 号着陆区 (LZ-1)。

B1059 此前曾执行过两次为 NASA 向国际空间站运送补给任务，今年早些时候将 SpaceX 的一批星链卫星送入轨道，最近还为阿根廷发射了地球观测卫星。

此外，SpaceX 在此次发射前没有对其火箭进行静态点火测试。通常情况下，该公司将火箭安置在发射台上后，会在发射前进行短暂地发动机点火测试，以确保它们的系统按照预期工作。SpaceX 很少跳过这种常规测试，但也并非没有先例。

此次任务标志着 NRO 今年的第六次发射，也是 SpaceX 猎鹰 9 号火箭的第二次发射。NROL-108 任务是 SpaceX 自 2015 年回收首个助推器以来，第 50 次对助推器进行改装并重复使用，也标志着其第 70 次回收着陆。

SpaceX 此次发射使用的猎鹰 9 号火箭是 2018 年迭代的，被称为 Block 5，具有大约 770 吨推力，并进行了其他升级，以使其能够快速重复使用。SpaceX 表示，每个助推器在小幅翻修的情况下都可以飞行 10 次，退役前可能飞行 100 次。到目前为止，SpaceX 已经将同一枚助推器最多发射和回收了七次。

明年，SpaceX 预计将继续频繁发射星链卫星，再进行两次载人任务，以及一次重型运载火箭 Falcon Heavy 发射。