《游戏王：决斗链接》开启安卓付费删档测试，1 月全平台公测

IT之家 12 月 24 日消息 《游戏王：决斗链接》安卓付费删档测试现已开启，官方宣布 1 月开启全平台公测。

IT之家了解到，官方对国服的游戏环境发展节奏进行了设计和调整，在本次测试中官方将为大家带来国服独有的新玩法——怪物之门。在正式公测后，国服还会陆续上线更多样化的玩法和特色活动。

另外，很多玩家关心的游戏王世界锦标赛（WCS）参赛资格的问题，开发人员正和KONAMI进行进一步沟通确认。

日前， 《游戏王：决斗链接》在苹果 App Store 开启预定，页面显示预计于 2021 年 1 月 29 日推出。

游戏介绍：

《游戏王：决斗链接》是由KONAMI研发，网易独家代理的官方正版手游。在决斗链接的世界里，化身暗游戏或海马濑人；利用多达上千张卡牌，随心构建独一无二的卡组；召唤黑魔术师、青眼白龙等强力怪兽；拥有震撼的3D召唤动画，完美重现记忆中的召唤场景。

游戏特色：

一、简化的规则，不变的决斗乐趣

《游戏王：决斗链接》采用了简化的“快速决斗”规则，无论新老玩家都能快速入门。丰富的卡池和卡组，多变的战术策略，带来无穷的决斗乐趣！

二、上千张卡牌，随心构建独特卡组

游戏内上千张不同属性与效果的卡牌，您可以随心所欲地构建专属卡组；游戏定期推出新活动新卡包，让您享受策略搭配的乐趣，体验畅快淋漓的决斗快感。

三、实时PVP玩法，随时随地轻松对决

《游戏王：决斗链接》提供了丰富的实时PVP玩法，您可以在排名决斗中挑战来自全国各地的决斗者，成为最强决斗王！您也可以通过好友决斗，与朋友来一场轻松有趣的娱乐局，重温童年记忆。这里还有休闲决斗、决斗房间等不同的PVP模式，满足您多样的决斗需求。

四、挑战丰富活动玩法，解锁原版动漫角色

除了紧张激烈的PVP模式，在游戏中还有丰富的关卡任务和活动玩法。挑战这些任务和活动，不仅能获得丰富的游戏奖励，还能够解锁众多由原版声优配音的动漫角色。